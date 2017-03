Ailurofilia: amor a los gatos

(Tomada de la Red)

La Ailurofilia es aquel comportamiento que se desprende del amor desmedido por los gatos; el término viene de las palabras griegas ailuros (gato) y philos (amor). Este amor por lo gatos va acompañado por los sentimientos de admiración, fascinación y placer que se siente al cuidarlos y gozar de su compañía. En la gran mayoría de casos no desaparece con el pasar del tiempo.



Dicho sentimiento no debe confundirse con el síndrome de Noé, una patología que lleva al enfermo a querer acumular todo tipo de animales de compañía, llegando al punto en que le resulta imposible tener un cuidado adecuado de ellos. Quienes tienen ailurofilia poseen un gran sentido de respeto, amor, responsabilidad y compromiso con los felinos. Por un lado existen los amantes de los gatos, que adoptan uno o dos y buscan objetos personalizados inspirados en ellos.



Pero también hay casos más extremos de personas que adoptan, compran o recogen de la calle una gran cantidad de gatos; lo que hace imposible la convivencia con otras personas que no tengan su mismo gusto.



La palabra es contraria a ailurofobia, que es el miedo o la repulsión a los gatos u otros felinos.



Razones para tener un gato



Ronroneos como terapia: diferentes estudios han encontrado que el ronroneo tiene la capacidad para relajarnos y hacernos sentir mejor. Abrazar a un gato, por ejemplo, reduce nuestra tensión arterial, es una válvula de escape contra el estrés y ralentiza la frecuencia de las pulsaciones.



Se adaptan a espacios pequeños: no necesita tener una casa con grandes terrenos para que queme energía; aunque sí debe ser consciente que debe tenerle juguetes para que no arañe los muebles.



Son animales muy limpios: a ellos no los tiene que sacar a hacer sus necesidades, desde que le tenga su arenero limpio lejos de donde come, todo estará bien. Ellos ya saben que siempre será ese el lugar para hacer sus deposiciones.



Diversión: tener un gato también es divertido, cuando juega disfrutará ver sus saltos y la concentración que le pone a su posible “presa”.



