Errores al hacer yoga

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La práctica del yoga es beneficiosa para eliminar el estrés, adelgazar, aliviar dolores y, en consecuencia, construir una vida más sana. Ahora bien, a la hora de explorar esta disciplina, es fundamental que seamos cuidadosos, para proteger nuestro cuerpo y evitar posibles lesiones.



¿Cómo puedes cuidarte? Empieza por evitar estos errores:



#1 Pensar que las poses más difíciles son las mejores



En el yoga, “más difícil” no es equivalente a “mejor”. Lo mejor, en realidad, es que empieces con las poses más sencillas y que vayas elevando la complejidad solo en la medida de tus posibilidades.



En este proceso, es fundamental que escuches a tu cuerpo y que te tengas mucha paciencia.



#2 Privilegiar la flexibilidad por sobre la fuerza



El yoga no se agota en cultivar la flexibilidad: así que a la hora de elegir el mejor asana no te limites a valorar solo este aspecto. Para que tengas una idea, y solo por poner un ejemplo, se plantea otro desafío: muchas veces, se carece de la fuerza necesaria para mantener la alineación adecuada en las poses y esto te puede hacer mucho más proclive a una lesión.





#3 Olvidar respirar



La respiración consciente es un factor primordial en la práctica de yoga. Muchas personas se olvidan de este punto y terminan realizando inhalaciones cortas y superficiales. Esto, como consecuencia, provoca una peor oxigenación en el organismo, lo cual hace que los músculos se tensen y sean mucho más vulnerables a sufrir lesiones.



#4 Continuar aunque duela



“Sin dolor no hay resultados”, se convencen algunas personas. Pero están totalmente equivocados. En el yoga la idea es evitar por completo sufrir dolor, porque es una actividad que debe ser relajante. Si fuerzas la capacidad de tu cuerpo más allá del dolor, te terminarás lesionando.



#5 Distraerse



Todos en algún momento nos vemos agobiados por las preocupaciones diarias y, claro, esto puede influir negativamente en nuestras clases de yoga. Estos pensamientos nos impiden concentrarnos en la pose que estamos haciendo en ese momento y lastimarnos. La solución está en dejar los problemas fuera aunque sea por un rato.



Si te cuidas de no cometer estos 5 errores durante las prácticas de yoga, protegerás a tu cuerpo de posibles lesiones y podrás seguir explorando esta hermosa disciplina con completa seguridad. Así que ten en cuenta estos errores, cuídate: nadie puede hacerlo mejor que tú.



