Tipos de cáncer comunes en hombres

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La cantidad de campañas para luchar en contra del cáncer de mama son innumerables, la concientización en mujeres acerca de su prevención y cuidado es cada vez mayor. Pero ¿qué hay del hombre? ¿Acaso ellos están al tanto de cuál es el cáncer que más afecta a su sexo y qué medidas deberían tomar para prevenirlo?



Muchos de seguro lo están, pero es innegable que la visibilidad de campañas en mujeres es mayor. Por eso nos parece importante no perder de vista lo importante que es promover la prevención en el género masculino.



#1 El cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el cáncer que más cantidad de hombres desarrollan; se estima que 1 de cada 7 hombres serán víctimas de este tipo de cáncer.



¿Hay alguna edad de mayor riesgo?

La enorme mayoría de cánceres de próstata se desarrollan en hombres mayores de 65 o más; es poco común que ocurra antes de los 40.



¿Cuáles son sus riesgos?

No presenta síntomas o lo hace cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso, es importante que todos los hombres se realicen exámenes de forma regular a partir de los 50 o antes si se cuenta con antecedentes familiares, ya que si se lo detecta a tiempo las probabilidades de vencerlo son muy altas.





#2 El cáncer de pulmón

Seguido del de próstata está el cáncer de pulmón. Y a pesar de que no es el más común, provoca más muertes que el de próstata.



¿Se puede prevenir?

La gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, pueden prevenirse, ya que el desarrollo de esta enfermedad se da principalmente por el consumo de tabaco o la exposición a determinadas sustancias.



¿Podría desarrollar cáncer a pesar de ser no fumador?

No todos los tipos de cáncer de pulmón son a causa del cigarrillo: hay personas que nunca fumaron que desarrollan esta enfermedad. Todavía no está claro cómo se puede prevenir ni tampoco sus causas.



¿Cuáles son sus síntomas?

Algunos cánceres de pulmón no presentan síntomas hasta que están en un estadio avanzado. Pero otros pacientes sí tienen síntomas que pueden ser: tos que no desaparece, tos con sangre, dolor en el pecho que empeora con la respiración, pérdida de peso y de apetito, dificultad para respirar, fatiga e infecciones tales como bronquitis o neumonía que persisten.



#3 Cáncer de colon

El tercer tipo de cáncer que más afecta al sexo masculino es el de colon; se estima que 1 de cada 21 hombres desarrollarán cáncer de colon. Está en segundo lugar como cáncer que más muertes provoca, luego del cáncer de pulmón.



¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas del cáncer de colon no aparecen al principio de la enfermedad, pero cuando se presentan pueden ser cambios en el comportamiento intestinal, sangrado del recto, dolor de estómago, fatiga y pérdida de peso.



¿Se puede prevenir?

No hay una manera certera de prevenir el cáncer de colon. Pero lo que se recomienda, además de realizar análisis con frecuencia, es mantener un peso saludable, practicar ejercicio y no fumar. Además, algunos estudios sugieren que consumir multivitamínicos con ácido fólico a diario puede favorecer para reducir el riesgo.



Estar al tanto de cuáles son los tipos de cáncer más comunes en los hombres ya es un primer paso en la prevención. Pero si este conocimiento no despierta ninguna acción será completamente en vano; por eso es recomendable tomar todas las precauciones que tengas a tu alcance: no fumes, mantén un alimentación sana, un peso saludable, conoce las historias de cáncer en tu familia si las hay, consulta con un médico si tienes dudas y realiza exámenes de forma regular.



