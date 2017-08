Tipos de inflamaciones que no son normales

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Casi el 30% de la población se queja de inflamación abdominal. Y aunque en la mayoría de los casos la culpa la tiene nuestra alimentación, a veces puede ser señal de un problema serio de salud. Si notas cualquiera de estos síntomas, junto con inflamación crónica, ¡no dudes en consultarlo con tu doc!Dolor pélvicoAunque raro, puede ser un indicador de cáncer de ovario, especialmente si va acompañado de otros síntomas como: sentirse satisfecho rápidamente al comer o urgencia al orinar o hacer popó. Esto es causado por la acumulación de fluido en el abdomen, una condición llamada ascitis, o presión de una masa en los ovarios contra el abdomen o pelvis.Qué hacer: No te estreses, la mayoría de estos síntomas indican una condición benigna como fibroides. Sin embargo, es importante que lo consultes con un médico para descartar problemas serios.Pérdida de pesoMás o menos un 1% de la población es celiaco, una condición en la que el cuerpo tiene una reacción autoinmune hacia el gluten que daña el revestimiento intestinal. Se estima que más del 80% de los celiacos no sepan de su condición, pues los signos más comunes son: diarrea y pérdida peso, síntomas relacionados a otros problemas intestinales.Qué hacer: Consulta tu problema con un gastroenterólogo, quien puede ordenar una prueba de sangre para buscar ciertos anticuerpos en la sangre que indican celiaquía. Si sale positivo, necesitarás una endoscopia para que tu doctor tome una muestra de tejido de tu intestino delgado para analizar el daño. Si eres celiaca, el tratamiento será una dieta sin glúten.Cólicos abdominalesEs fácil subestimar estos dolores como parte de nuestro ciclo menstrual o incluso un dolor de estómago, pero si suceden en el lado inferior izquierdo de tu panza, podrías tener diverticulitis, una condición en la que se desarrollan bolsas pequeñas en el revestimiento de la parte inferior del colon. Aunque es una enfermedad común en personas mayores, últimamente se han registrado muchos casos en personas menores de 40 años.Qué hacer: Los cólicos fuertes, especialmente si van acompañados de fiebre, ameritan una consulta médica. Posiblemente necesites pruebas de orina y sangre para descartar alguna infección… y si tienes diverticulitis, te tendrán que hacer una tomografía. El tratamiento se basa en antibióticos, y también te podrían poner a dieta líquida.Flujo vaginal con mal olorCasi el 5% de las mujeres con edad reproductiva han experimentado una enfermedad inflamatoria pélvica, una condición en donde una ITS no tratada como gonorrea o clamidia, viaja desde la vagina, hacia las trompas de falopio o útero, causando infertilidad. En etapas tempranas, los síntomas son más sutiles como: dolor abdominal, sangrado irregular y problemas al orinar.Qué hacer: Ve con tu ginecólogo lo más rápido posible. Tu doctor te hará un examen pélvico y podría pedirte pruebas de clamidia o gonorrea. Es posible que te hagan un ultrasonido o una laparascopia para determinar hasta donde se ha esparcido la infección. El tratamiento requiere antibióticos y, en casos raros, cirugía.Diarrea con sangreSi tienes inflamación, acompañada con dolor abdominal, es posible que tengas una enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis, las cuales provocan inflamación en el tracto digestivo.Qué hacer: Primero tienen que hacerte varias pruebas, incluyendo una endoscopia y biopsia. La buena noticia es que existen muchos tratamientos ahora en día para eliminar la inflamación. Sin embargo, no te caería mal mejorar tu dieta desde ahorita.FUENTE: Eme de Mujer