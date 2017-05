Las recetas de mamá

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

La cocina y la mesa son, por excelencia, recuerdos de hogar. Es ahí donde se imparten algunas de las primeras lecciones del buen (o mal) comer, se desarrolla la personalidad, se aprende a compartir y se forja el gusto.



“Mi hijo se metía a la cocina y todo me corregía. Siempre me preguntaba si le podía poner crema o alguna especia... Desde los 7 años agarraba el sartén, aventaba y volteaba, ¡era terrible! Yo sufría, pero, gracias a Dios, nunca le pasó nada”, rememora Gloria Celis, mamá de Eduardo Morali, chef de Eloise.



Claro que también estos platos, además de deliciosos y reconfortantes, tienen un propósito básico: Nutrir. Es aquí donde la creatividad materna juega un papel importante para proveer alimentos que, además de buenos recuerdos, proporcionen salud.



“La sopa verde de mi mamá era básicamente su manera de que comiéramos verduras. Siempre me la ponía con un poco de crema porque me encantaban los lácteos; a veces llevaba queso, a veces crutones. Era una sopa a la que no le tenía miedo, me encantaba”, recuerda Morali.



Para celebrar esa cocina de apapacho, las mamás de los chefs Eduardo Morali, Gerardo Vázquez y Juan Cabrera nos comparten algunas recetas que fueron o aún son la fascinación de sus hijos.