Tips para controlar los celos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Controlar los celos no es tarea sencilla para muchas, sin embargo, es indispensable mejorar este hábito ya que puede generar graves problemas dentro de la relación



Los celos, grandes enemigos de una relación. ¿Eres una persona celosa y quieres aprender a no serlo, pues esto está dañando tu relación? Presta atención a las siguientes instrucciones que, si las pones en práctica, podrás ir viendo resultados poco a poco y construyendo una relación más sana.



1. DESCUBRE DE DÓNDE PROVIENEN LOS CELOS



Muchas veces se trata de falta de confianza en uno mismo, lo que te lleva a creer que la persona te abandonará por no ser lo que él necesita en su vida. En otros casos es por malas experiencias en el pasado, pero, amiga, ¡es hora de superarlo!.



2. EMPIEZA A FORTALECER TU ESTIMA Y CONFIANZA



Entiende que eres una persona valiosa, con cualidades fabulosas que enamoran a tu pareja y a tus familiares. Es importante que estés segura de lo que eres.



3. RECUERDA QUE TODOS NECESITAMOS NUESTRO ESPACIO



Evita ahogar a tu pareja queriendo saber todo el tiempo de él y querer estar pegada a él. Esto únicamente hará que vayas deteriorando la relación y que esta persona huya de tu lado.



4. DESARROLLA TUS PROPIAS AFICIONES Y ACTIVIDADES SIN TU PAREJA



Eres un ser humano individual con gustos y pasiones propias, y no naciste al lado de esa persona.



5. PRACTICA ACTIVIDADES QUE TE AYUDEN A CALMAR ANSIEDADES



Busca una forma en la que puedas expresarte y demostrar tus aptitudes, como una clase de pintura, por ejemplo.



6. EVITA PENSAMIENTOS NEGATIVOS Y DESTRUCTIVOS Y SEPARA LA REALIDAD DE LA FICCIÓN



Muchas veces se sufre más por lo que se piensa que por lo que realmente pasa. Ante una molesta amenaza de celos, ponte a reflexionar si realmente vale la pena hacer un show y mejor mantén la calma.



7. PIENSA CON LA CABEZA FRÍA, PARA EVITAR EXAGERACIONES



Si tu pareja actual te ha sido infiel en varias oportunidades y eso te ha convertido en una persona demasiado celosa, quizá sea el momento de que pienses y evalúes realmente si estar a su lado es lo indicado para ti.



Recuerda amiga que los celos excesivos son un círculo vicioso que nos agotan y desgastan.