Conoce a los gatos Munchkin que son cachorros para siempre

Era tan lindo cuando era cachorro! Es posible que alguna vez haya pronunciado esa frase cuando miró a su mascota. Sigue siendo hermoso a sus ojos. Pero seamos realistas, los cachorros son hermosos y estaríamos muy felices si se quedan así para siempre. Y ahora usted puede con los Munchkin.



Si usted es un amante de los gatos, tenemos una gran noticia para usted! Ahora existe una raza de gatos que nunca crece. Quedan cachorros para siempre! No lo cree? Pues sigue leyendo porque presentaremos para usted.



Los gatitos que nunca crecen



Su raza es conocida como Munchkin. Son fruto de una mutación genética natural, que se mantuvo con el paso del tiempo a través de cruces selectivos entre los gatos con las mismas características.



Este gen, que algunos gatos han desarrollado de forma natural, se asemeja al de un perro salchicha. Estos, así como los Munchkin, tienen las patas muy cortas de lo habitual. Estas patitas cortas hacen que su tamaño es muy pequeño y siempre mantenga el aspecto de un cachorro.



historia



Para que los gatos con patas cortas estaban por todas partes, de Rusia, Gran Bretaña, existiendo una población considerablemente de ellos durante el siglo XX, Sin embargo, se dice que ellos se han ido después de la Segunda Guerra Mundial.



Más tarde fue descubierto en Nueva York por Ellen Kasten, que puso el nombre de Munchkin, que significa el pequeño, lo cual hacía alusión a sus patitas cortas. Sin embargo, este tipo de gato no se ha documentado hasta el año de 1983, cuando una profesora de Louisiana encontró dos bellezas con características similares embarazadas.



Ella se quedó con uno de los gatitos y lo llamó de Blackberry. Sin embargo más de sus hermanos nacieron con patas más cortas y fueron apodados babylegs. De Blackberry y Toulouse, el gato de un amigo de la profesora, nacieron los que hoy conocemos como Munchkin.



Esta raza fue presentada a los medios de comunicación en un show estadounidense en 1991. En principio, se creía que esa raza, o mejor dicho sus patas cortas, era por causa de una enfermedad que podría afectar a la columna vertebral, como ocurría en el caso de un perro salchicha.



Sin embargo, el reconocido Dr. Pflueger quedó deslumbrado con esta raza y se convirtió en un famoso creador de ella. Además, antes de eso, se dedicó a investigar y se dio cuenta de que tenían la misma habilidad para saltar, correr y hacer piruetas que cualquier otro gato.



Características del Munchkin



La más predominante son sus patas cortas, acompañadas de un cuerpo moderado que de manera alguna desentoa con ellas. No pesa más que 3 o 4 kilos, 3 kilos el peso máximo en el caso de las hembras.



Sus patas pueden ser inclinadas hacia adelante, aunque hay que estar atento al grado de esto, ya que una inclinación excesiva puede presentar ser signo de una anomalía que debemos tratar.



Su pelaje puede ser corto, largo, áspero o suave, y se puede presentar en diferentes colores. Su cuidado no es especial, hay que tratarlo como un gato norma. Sobre todo, no los subestime por sus patas pequeñas, ya que es capaz de saltar y hacer piruetas tan alto como cualquier otro felino.



Si usted ama los gatos, especialmente los pequeños, no hay una raza más amigable y cariñosa, además de pequeña, del que esta. El Munchkin es el compañero ideal, ya sea individual o con la familia, ya que él también es ideal para estar con niños.



No necesita pensar más, si estás buscando un gato con el elixir de la juventud, que no parezca que los años pasan para él, este es el Munchkin. Un gatito con un lindo cuerpo apoyado por las patitas más felinas y pequeñas que usted ha visto.



