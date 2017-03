El cuidado de las mascotas viejas

(Tomada de la Red)

Los perros y gatos están viviendo más años, dice la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, Avma, debido a la “buena atención médica que reciben en su vida y a los hábitos dietéticos”.



Los dueños se enfrentan ahora a condiciones de convivencia relacionadas con la edad de sus mascotas y los veterinarios están más conscientes de que tanto perros y gatos, a medida que envejecen, requieren cuidados especiales. Que una mascota llegue a la vejez se define de acuerdo a su tamaño y su peso.



En general perros y gatos pequeños se consideran geriátricos después de los 7 años. Los perros de razas más grandes tienden a tener periodos de vida más cortos y son geriátricos desde los seis.



Con el crecimiento en la expectativa de vida se han realizado algunos descubrimientos en cuanto a las enfermedades que llegan con su vejez. La médica veterinaria Paola Acevedo confirmó que los canes llegan a desarrollar demencia senil, “antes no vivían tantos años y conocemos ahora casos clínicos en donde desarrollan este tipo de enfermedad tal cual los humanos.



No identifican a su dueño, tienen lapsus en los que están desubicados en cuanto al espacio. Eso hace parte de su vejez y los dueños deben tenerlo presente”. María Soledad González, del Centro Veterinario de la Universidad CES, afirmó que ha detectado esto en Medellín. “Los perros empiezan a perder conciencia del espacio, se les olvida comer, hasta caminar”.



Los dueños de mascotas deben tener presentes los cambios en la salud de los perros y gatos al crecer, para cuidarlos de manera adecuada. FOTO Sstock Cuidados especiales Los médicos veterinarios recomiendan que cuando la mascota cumpla 7 años se le lleve al médico, por lo menos, dos veces al año. “Así el perro o el gato estén sanos, es indispensable que vayan a consulta”, precisa la doctora Acevedo, y añade la veterinaria González que “ojalá esas dos veces incluyan exámenes de laboratorio para verificar el funcionamiento de los órganos internos”.



Es importante tener en cuenta que cualquier cambio extremo en el comportamiento de caninos y felinos con la edad deben ser consultados inmediatamente. “Ellos con los años pueden perder o ganar apetito, dependerá de cada mascota, pero eso lo hacen paulatinamente. Cuando hay cambios drásticos hay un indicativo de algo complejo internamente y por eso es mejor acudir a consulta”, sostuvo Acevedo. Recomienda la Avma que el dueño desempeña un papel importante en la detección temprana de signos de enfermedades “porque interactúa y cuida a su mascota sobre una base diaria y está familiarizado con sus rutinas”.



En cuanto al estado de ánimo es claro que tanto perros y gatos disminuyen la actividad física. Los perros no corren como antes y los gatos no escalan tanto. En ocasiones pueden volverse más gruñones, no les gustan los abrazos y prefieren estar solos. El propietario debe entender que la mascota está entrando a una etapa geriátrica en la que se deben dar cuidados especiales.



Otra recomendación que hacen los médicos es tener en cuenta si la mascota es esterilizada o no. “Un paciente esterilizado tiene menos posibilidades de tener alteraciones reproductivas, por eso es que los veterinarios recomendamos la esterilización, por que tienen una vejez mucho más estable”. Lo ideal es que las mascotas tengan una buena calidad de vida en la vejez.



El cuidado de los dueños es fundamental. Datos 29 años y 160 días vivió Bluey, un pastor ganadero australiano registrado como el perro más longevo. 38 años y tres días vivió la gata Creme Puff, según el libro de los récord Guinnes, el gato doméstico más viejo. (Quiere saber ¿Cuántos años de humanos tiene su perro o su gato?, haga click en el icono de infografía al lado izquierdo para conocer las equivalencias). Colombiano



Fuente:http://adnsureste.info/el-cuidado-de-las-mascotas-viejas-0930-h/