¿Por qué las plantas son verdes?

La enorme mayoría de las plantas del planeta son verdes. De hecho, gran parte del planeta está cubierto de verde y el 70 % de las plantas y animales del planeta viven en los bosques.



Las plantas son organismos eucariotas y multicelulares que son capaces de realizar fotosíntesis. Este proceso implica la obtención de energía, bajo la forma de luz solar, que es utilizada para convertir sustancias inorgánicas en materia orgánica, como el oxígeno (O).



A grandes rasgos, las plantas aportan oxígeno a nuestra atmósfera y esto es lo que permite que haya distintas formas de vida en la Tierra.



El espectro de absorción de la clorofila



La clorofila es una familia de pigmentos que tienen un color verde. Hay distintos tipos de clorofila que difieren levemente en la composición de la molécula en si. Las principales son la clorofila a y b, que en general se encuentran en todos los organismos vegetales.



Como todo pigmento, la clorofila es capaz de absorber determinadas longitudes de onda de la luz, dentro del espectro visible que va desde 400 nm (violeta) hasta 700 nm (rojo). La clorofila absorbe la luz a la longitud de onda roja y azul, es decir que no absorbe la longitud de onda verde. En cambio, la reflecta hacia nuestros ojos y esto hace que seamos capaces de ver a las plantas verdes.



Como se observa en la imagen que representa el espectro de absorción de la clorofila a y b, ambas son capaces de absorber la luz a varias longitudes de onda. En ambos casos, la longitud de onda que pertenece a la luz verde, aproximadamente 520 nm, no es absorbida.



La clorofila, más de cerca



La clorofila es un compuesto denominado agente quelante. Esto significa que en su estructura tiene un centro con un átomo de metal que se encuentra único a una cadena de moléculas orgánicas, con átomos de carbono (C), hidrógeno (H) y otros elementos como nitrógeno (N) y oxígeno (O).



En particular, la clorofila tiene un átomo de magnesio con cuatro átomos de nitrógeno, que forman el anillo de porfirina, cuya principal función es de absorber la energía solar. Esto se encuentra unido a la larga cadenas de moléculas orgánicas que se conoce como fitol, que mantiene a la molécula unida a las células.



Muchas personas se cuestionan la eficiencia de la clorofila. Ya que si fuera 100 % eficiente entonces sería capaz de absorber todas las longitudes de onda de la luz solar, y las plantas serían completamente negras. La ciencia no tiene la respuesta para esto, pero esta convencida de que la clorofila es esencial para el planeta, y por ende, las plantas lo son también.



La deforestación contra las plantas verdes



En los recientes años, la deforestación está frenando el crecimiento y expansión de las plantas verdes en el planeta. Alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques fueron destruidos, ya sea por causas naturales o para ser convertidos. Con estas hectáreas perdidas, 28 mil especies están en peligro de extinción porque perdieron su hábitat, alimento, y bienestar.



La ciencia estima que para el 2030, tendremos solo el 10 % de los bosques intactos. Un par de años más tarde, quizás menos.



¿Cómo podemos destruir lo único que deberíamos proteger con nuestras vidas? La lógica del ser humano, ignorante.



