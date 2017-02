Lanzarán muñeca inspirada en adolescente transexual

WASHINGTON D.C. (AP)

Un fabricante de juguetes de Nueva York lanzará a la venta lo que se cree que es la primera muñeca transexual en el mercado.



La muñeca está inspirada en Jazz Jennings, la adolescente transgénero que protagoniza la serie documental de TLC "I am Jazz".



Se presentará por primera vez en la Feria del Juguete de Nueva York la próxima semana y estará disponible a la venta a partir de julio en el sitio web de Tonner Doll Co. y en tiendas especializadas.



Un portavoz de la compañía detalló que la muñeca de 45 centímetros (18 pulgadas), que tiene un molde plástico "sin género", común en la mayoría de las muñecas, está siendo probado por niños de al menos 8 años de edad, y tendría un precio de venta de 89.99 dólares.



En comparación, la popular muñeca de fabricación en serie "American Girl", también de 45 centímetros, y que incluye un libro, está a la venta por 115 dólares en AmericanGirl.com.



Tonner Doll, con sede en Kingston, Nueva York, dijo el viernes que la muñeca "Jazz" será lanzada como una prueba para el mercado minorista especializado y se pondrá a la venta en entre 25 y 50 establecimientos. En caso de tener éxito, la compañía espera llevar su producto al mercado masivo.



La muñeca fue diseñada y esculpida por el fundador de la compañía, Robert Tonner. Su empresa ha fabricado muñecas en una gran cantidad de personajes de la televisión, el cine y la literatura, incluyendo al Hombre Araña, Harry Potter, Dr. Who y la Mujer Maravilla.



"Jazz representa todo lo que respeto desde el punto de vista de la naturaleza humana: Es increíblemente valiente, inteligente, cariñosa y creativa", comentó Tonner.



Jennings apareció cuando tenía 6 años de edad en un especial de Barbara Walters 20/20 en 2007. Sus padres dijeron a ABC News que se identifica como mujer desde el momento en que empezó a hablar.