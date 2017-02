Brilla este Día del Amor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 14 de febrero está próximo a celebrarse y con él llega el estrés para muchas mujeres en cuanto a cómo deben arreglarse para esa cena romántica con esa persona tan especial.



A continuación algunos de los consejos que expertos en el tema brindan para que todas luzcan la mejor versión de sí mismas y encanten a su galán.



Lo primero es pensar a dónde irás este Día del Amor y la Amistad, por lo general los restaurantes son la opción número uno para las parejas, aunque hay quienes prefieren algo más original y salir a un lugar menos tradicional como lo son las azoteas de algún edificio para poder mirar las estrellas o alguna otra opción al aire libre.



Un “outfit” especial



Si el caso es optar por una velada en un restaurante elije un vestido, el que mejor le quede a tu forma de cuerpo, de preferencia liso y en tono rojo, negro o blanco, recuerda que él debe recordar el momento y la manera en que luces.



El rostro perfecto



En cuanto a maquillaje los expertos aconsejan sea más cargado que el de un día normal; cuidar siempre que no se vea demasiado cargado, pues la tendencia que no pasa de moda es verse arreglada pero a la vez lucir natural, acentuando las partes más expresivas de tu rostro.



En los labios, los tonos deben de ir de acuerdo al color de vestido que elijas, no olvides que el rojo en todas sus gamas, es el color ideal para esa romántica noche.



Cabello de película



En cuanto al peinado sin duda la mejor opción para el 14 de febrero es lucir tu cabello suelto y bien arreglado, o bien un recogido relajado al estilo de las artistas de Hollywood, pero muy importante, aromatízalo con el mejor perfume que tengas, para que cada momento de esa noche sea inolvidable para ambos, pues recuerda que los aromas también se quedan en la memoria para siempre.