Vacaciones: Consejos para viajar con las mascotas en el auto

Especialista explica las medidas se seguridad que debemos tomar para evitar cualquier inconveniente durante el trayecto.



Mantener relajados a las mascotas durante el viaje, en un lugar seguro, resguardado y sobre todo no olvidar lo que necesitan para pasar unas buenas vacaciones, es lo que deben tener en cuenta los dueños de las mascotas, cuando deciden hacerlos parte de sus vacaciones.



Patricio Moreno, Médico Veterinario de mascotasonline.cl, explica los principales aspectos que hay que considerar para tener un viaje agradable y no sufrir las consecuencias de un mal traslado, una sujeción no adecuada y una alimentación que les puede provocar problemas.



Moreno señala que una opción para evitar que la mascota esté muy inquieta, es utilizar algún relajante natural, como Paz Pet, el que debe ser administrado al menos una semana antes de la fecha del viaje, para conseguir el efecto deseado. “Es un tranquilizante natural que ayuda en eventos de estrés, como puede ser un viaje o fuegos artificiales”.



Sin embargo, hay aspectos más importantes a considerar en el traslado. La Ley de tránsito prohíbe el transporte de mascotas sueltas al interior de un vehículo, los animales deben ser transportados en jaulas especiales. “Hay medios de sujeción que son también muy recomendables, como cinturones de seguridad para perros, pero la mejor manera de trasladar a una mascota, es una jaula de trasporte, porque la aisla de todo el resto de los pasajeros, de una reacción inesperada si es que, por ejemplo, ve a otro perro, no podrá escaparse o morder a alguien”.



Moreno explica que las mascotas reaccionan de la misma forma que un niño pequeño en un viaje y pueden tener varios episodios dentro de un vehículo, como por ejemplo ponerse nerviosos, marearse, vomitar e incluso defecar u orinarse. “Es por eso que el medio de transporte adecuado permite recibir sin problemas todos los residuos y evita que las mascotas queden mojadas, debido a las rejillas especiales, canaletas laterales y evitan que ensucie el vehículo”.



Este tipo de jaulas de transporte permiten que en caso de accidente, el animal no se trasforme en un cuerpo inerte y evita que pueda dañar a alguien dentro del vehículo o fuera de este, en el caso de salir eyectado. Pero además, evita que ellos sufran daños.



“Hay jaulas de todo tipo, algunas chinas y otras europeas de calidad y certificadas. Lo más importante es que sea una jaula rígida, y que el cierre sea apropiado para que no lo vayan a abrir, ni las mismas mascotas, o los niños que van en el auto. Deben ser instaladas como una silla más dentro del auto, pero si son muy grandes, deberán ir ubicadas en el pick up, o en una maleta abierta”.



El especialista dice además, que hay que evitar el calor en exceso, ir ventilando y darles agua, pero además preocuparse de comprar antes la comida que consume en su casa habitualmente, puesto que podemos no encontrar la misma en el lugar de vacaciones, lo que les provocaría algún tipo de desorden gastrointestinal.



