Agosto es el mes de gato

Que están en celo, que son violentos entre ellos, que se escapan de sus dueños y se pueden perder, o que transmiten algún tipo de enfermedad. Los mitos sobre agosto “el mes de los gatos” son muchos y las creencias sobre lo que ocurre con estas mascotas durante estos treinta días han ido pasando de generación en generación, formando así las más diversas teorías.Sin embargo, hay otros temas que no se toman en cuenta durante este periodo y qué si pueden ser mucho más importante en el cuidado de estos animales, y que van de la mano con una tenencia responsable de parte de los dueños, quienes muchas veces se abstraen del comportamiento de los felinos y no se responsabilizan por sus actos.Erick Lucero, médico veterinario etólogo y vocero del Colegio Médico Veterinario, explica que las hembras felinas presentan múltiples celos (estros) durante el año, y estos comienzan cuando aumentan las horas luz a partir de Julio, de esta manera los celos comienzan a ser más seguidos hasta aproximadamente el mes de Diciembre. Luego comienzan a distanciarse su aparición. Los estros ocurren cada 21 días cuando estamos en la época de más celos y es en agosto cuando comenzamos a observar más estros en los felinos, naciendo así la teoría del apareamiento masivo durante este mes.“Es cierto que los gatos se pueden perder, sobre todo los machos ya que en época de celos los territorios se amplían hasta cinco veces, por lo que pueden perder las marcas que los orientan dentro de él. El principal objetivo en la época de celos es aparearse con el fin de mantener sus genes en las siguientes generaciones. De esta manera, el aumento de los territorios que recorre un gato macho, asociado a la época de celo, le lleva a defender los recursos que se encuentran dentro de él y por ello se observan con mayor frecuencia las agresiones territoriales. El término ‘violento’, corresponde a un comportamiento humano y específicamente lo que los gatos hacen, es proteger recursos y la mayoría de las veces las agresiones no son físicas, sino mediante posturas”.Otra de las teorías existentes, es que durante el mes de agosto los dueños de estas mascotas, deben tener cuidados especiales con ellos, lo que reafirma el médico veterinario Erick Lucero, quien asegura que dichos cuidados, se asocian a esterilizar o castrar tempranamente a los gatos, para de esta manera prevenir los comportamientos que se asocian a la época de celo, como son vocalizaciones, eliminación inadecuada (marcaje urinario), agresiones y heridas asociadas, accidentes o pérdidas de las mascotas.“Se pueden mantener encerrados, pero en general esto podrá generar estrés, sobre todo si los gatos tenían la posibilidad de salir. Se observa mucho la presencia de alteraciones del comportamiento como marcaje urinario, vocalización nocturna, destrucción de mobiliario por arañazo desregulado, disminución en la ingesta de alimento, agresión hacia propietarios, todos signos asociados a estrés. No es recomendable encerrar a la mascota, más bien esterilizar para prevenir”, señala el profesional.Cuidado con su saludEl experto en medicina del comportamiento de pequeños animales, advierte sobre los problemas de salud asociados, que podrían afectar a nuestras mascotas, y ante las cuales hay que tener mucho cuidado, para no exponerlos a una afección mayor.Explica, por ejemplo, que las situaciones de estrés, se asocian a época de celo producto de las necesidades reproductivas y de invasión de territorio, lo que puede predisponer a algunos gatos a presentar cuadros clínicos urinarios. Por otro lado, muchas mascotas pueden bajar su ingesta de alimento o inclusive no comer durante días.Otro punto importante a tener presente, es que las agresiones entre gatos, sobre todo machos, cuando llegan a ser físicas, generan lesiones que se infectan presentándose comúnmente abscesos, los cuales deben ser tratados por un médico veterinario tempranamente para evitar complicaciones. El contagio de enfermedades infecciosas como la leucemia felina, inmunodeficiencia, rinotraqueitis, es común de observar durante esta época, debido a la mayor interacción entre gatos desconocidos.De vital importancia entonces, es la tenencia responsable, que, para cumplirse, es preciso que los dueños de las mascotas, “mantengan al día los planes de vacunación de nuestros gatos, esto con el fin de prevenir enfermedades infecciosas que se contagian con mayor frecuencia en esta época, debido al mayor contacto con gatos desconocidos. Por otro lado, mantener a nuestros gatos libres de parásitos intestinales y pulgas, las cuales son el vector del agente que genera la “enfermedad del arañazo del gato”, bacteria que afecta principalmente a niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, generando cuadros de fiebre y linfoadenopatía”.Erick Lucero destaca además que la nutrición cobra gran importancia, ya que se le debe mantener al felino el alimento disponible permanentemente, puesto que, al ser un animal cazador de pequeñas presas en la naturaleza, éste se alimenta varias veces al día con porciones pequeñas.“Fomentar la socialización temprana de nuestros gatos les ayudará a relacionarse de mejor manera con los humanos, pero a su vez, ser capaces de adaptarse de mejor manera a situaciones que puedan generarles estrés como un cambio de casa o la llegada de otra mascota o miembro de la familia. Esterilizar o castrar tempranamente ayudará a prevenir afecciones médicas en el futuro como neoplasias mamarias, por ejemplo, también afecciones urinarias, pero por sobre todo evita la presencia de celos en las hembras y la necesidad de los machos a salir. De esta manera, no estamos exponiendo a nuestra mascota a riesgos externos de accidentes e infecciones y directamente protegemos la salud de nuestra familia", sentencia el experto.El médico veterinario etólogo del Colegio Médico Veterinario de Chile realiza una reflexión final, que es de suma importancia para quienes tengan o quieran tener un gato en su casa: "La esterilización corresponde sólo a un punto de la tenencia responsable. Basarse sólo en ella deja de lado puntos tan importantes como la nutrición, vacunación, un correcto desarrollo neurológico y por ende una buena conducta, lo que ayudará a mantener la buena salud de nuestra mascota y menos estrés para ella".