Michael Ondaatje gana el Golden Man Booker Prize

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El escritor canadiense Michael Ondaatje se hizo merecedor del Golden Man Booker Prize por su obra "The English Patient", la cual fue reconocida como el mejor trabajo de ficción de los últimos 50 años del Man Booker Prize.



El anuncio se hizo a través de la página del Man Booker Prize, en el marco del Man Booker 50 Festival. Se indicó que el ganador de este premio único especial por el 50 aniversario del Man Booker Prize fue elegido por el público.



Los 51 ganadores anteriores fueron considerados por un panel de cinco jueces, quienes estaban encargados de leer las novelas ganadoras. Cada persona estuvo encargada de leer los libros ganadores por década.



Además del libro de Ondaatje, también fueron consideradas las obras "In a Free State", de V.S. Naipaul; "Moon Tiger", de Penelope Lively; "Wolf Hall", de Hilary Mantel; y "Lincoln in the Bardo", de George Saunders.



Kamila Shamsie, quien estuvo a cargo de la lectura de "The English Patient", comentó que se trata de una novela rara la cual se sumerge bajo la piel e insiste en regresar una y otra vez, siempre ofreciendo una nueva sorpresa o deleite.



"Se mueve a la perfección entre lo épico y lo íntimo", agregó.

Helena Kennedy, presidenta de la Fundación Booker Prize, comentó que es una obra de ficción convicente tanto poética como filosófica. "Es un testimonio del impacto y del legado del Man Booker Prize", aseguró.