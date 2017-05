Prevén sanciones a quien no registre mascotas en CDMX

(Tomada de la Red)

El registro de mascotas en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México será obligatorio sólo para los criaderos, los cuales, en caso de no atender la medida, serán sancionados con multas de hasta 11 mil pesos o con un arresto de 24 a 36 horas.



En entrevista para Publimetro, José Luis Carranza, presidente del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (Frecda), una de las asociaciones que acompañó el dictamen para la creación de la Agencia, destacó que aunque no se han delineado los requisitos para el registro, se determinó que los ciudadanos que cuenten con mascotas serán exentos de esta obligación y sólo se aplicará para dichos centros de animales.



“Las sanciones van de 1 a 150 veces la Unidad de cuenta, que actualmente está en $75.49, o un arresto de 24 a 36 horas, conforme Artículo 65”, destacó el activista.

Apuntó que los requisitos serán revisados y aprobados por un comité de la Agencia de Atención Animal, el cual estará conformado por cinco asociaciones que serán designadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Además, colaborará la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Salud (Ssa).



“El mecanismo de registro aún no está específicamente. (Los requisitos de registro) tendrán que ser revisados por un comité que se va a conformar por asociaciones que tienen cinco lugares y que serán designados por Miguel Ángel Mancera”, destacó Carranza.

Indicó que la creación de la Agencia de Atención Animal tiene el objetivo de saber el estimado real de los perros y gatos que hay en la CDMX, ya que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reporta tres millones de perros en la capital y la Sedema registró millón y medio.



El presidente de Frecda señaló que hasta el momento sólo se han determinado tres puntos con los que debe contar un criadero:



1- Que cuenten con uso de suelo



2- Solicitar una licencia de criador que otorgará la Agencia cuando entré en funciones.



3- Que el inmueble cuente con el espacio adecuado para los animales.



Aprueban dictamen



Este domingo se anunció que se publicarán en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México las disposiciones aprobadas para la creación de la primera Agencia de Atención Animal, la cual atenderá las medidas necesarias para el control de plagas y riesgos sanitarios, así como facilidades para quienes busquen otorgar albergue a animales en abandono.



“Contará con facultades para prevenir y erradicar riesgos sanitarios, focos de infección, o actos de maltrato o crueldad que se cometan en establecimientos mercantiles que se dediquen a la comercialización o crianza de animales”, explicó el diputado Víctor Hugo Romo Guerra.



Fuente:https://www.publimetro.com.mx/mx/ciudad/2017/05/08/preven-sanciones-no-registre-mascotas-cdmx.html