Cinco cosas que deterioran la relación

Ninguna relación está libre de conflictos o discusiones, que si bien no son agradables, hasta cierto punto son necesarias, pues de esta forma se analiza qué se está haciendo mal y qué se necesita mejorar para que el amor siga tan fuerte como siempre e incluso más.



Una discusión puede surgir por diversos motivos como problemas de tiempo, malos entendidos y hasta por algunos hábitos, que si no se remedian, pueden conducir al fin de la relación.



Aunque parezca increíble, una de las principales razones por la que se esfuma el amor en la pareja, tiene que ver con algunos hábitos o actitudes de una o las dos personas. Por ello, es importante que si se tiene alguno de los siguientes cinco, se busque resolverlos. ¡Toma nota!



Ser desordenado

Si bien no se puede ser 100% ordenado, sí es necesario mantener un adecuado nivel de limpieza y organización, en donde ambos participen.



Lo ideal es asignar tareas a cada uno y horarios para tener la casa lo más arreglada posible.



Anteponer tus preferencias al tener sexo

Al tener sexo, no debes preocuparte solamente por tu placer, sino que debes procurar el de tu pareja o de lo contrario, él o ella se sentirá ignorado, no querido o se puede percibir como un objeto que sólo está para complacerte.



No olvides que al final, los dos deben terminar satisfechos y felices.



Pasar más tiempo con tu celular

Cuando estés con tu pareja, evita usar en lo mínimo tu celular o de lo contrario, le harás sentir que no te importa y que la conversación de WhatsApp o Facebook es más interesante.



A menos que sea una llamada realmente urgente, mejor mantén el teléfono lejos de ti.



No querer probar cosas nuevas

Las cosas nuevas pueden provocar miedo o incertidumbre, pero procura que eso no te impida conocer algo diferente.



Tampoco se trata de que accedas a todo lo que quiera tu pareja, sino que deben buscar un acuerdo en donde ambos se sientan seguros con lo que intentarán. La clave es una buena comunicación entre ambos.



No dejarle dormir

Si realmente amas a alguien, déjale dormir. Así como a ti te puede molestar que te despierten en el momento más cómodo de tu sueño, a tu pareja también le disgusta si no se trata de algo realmente urgente.



(Con información de In Perfectas)



Fuente:http://sumedico.com/cinco-cosas-deterioran-la-relacion/