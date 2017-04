10 beneficios de comer nopales

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la historia de México los antiguos pobladores llamaban al nopal “nopalli”, este regalo de la naturaleza era ocupado, a parte de su consumo gastronómico, como un remedio natural para curar infecciones y cicatrizar heridas de guerra.



Tal es la importancia del nopal en México, que esta representado en el símbolo patrio. La inclusión del nopal en la bandera tiene que ver con las creencias astronómicas. Sin embargo, el nopal a parte de tener historia es un ingrediente básico en la dieta de los mexicanos.



Gracias a su contrastante sabor es ocupada en guisos, remedios caseros e inclusive para decoración. Salir a disfrutar una noche con cocteles no tiene nada de malo; no obstante, tomar licores y/o destilados representa una ingesta calórica extra. Además, para prepararlos se requiere el uso de jarabes naturales, pulpas de fruta y bebidas gaseosas.



Contrarresta el azúcar en la sangre

Debido a su alto contenido en fibra es sumamente recomendado para personas que sufren de diabetes pues reduce los niveles de azúcar en la sangre; también poseé una gran cantidad de vitaminas C y E que sirve para el fortalecimiento de los huesos, uñas, cabello, dientes y es ideal en la etapa del desarrollo de los más pequeños.



Un antioxidante verde

El nopal también cuenta con un contenido de antioxidantes que combate a los radicales libre, culpables del envejecimiento temprano de la piel. Estas sustancias regeneran las células de la piel para permitir la cicatrización rápida de cualquier herida; dicho antioxidante podemos encontrarlo en su pulpa incolora e insípida.



Proceso digestivo

Su alto contenido de fibra y minerales actúa como desinflamatorio, es por eso que es muy recomendado en las dietas (en especial en ayunas) pues el cuerpo, al no tener alimentos que digerir, absorbe los nutrientes que el nopal da y ayuda a contrarrestar el colesterol.



Prevención del cáncer

La fibra y la vitamina B3 que contiene ayuda a contrarestar el colesterol que fluuye en la sangre; lo que ayuda a diluir la concentración de potenciales células cancerígenas y en cierta medida a disminurlas.



Osteoporosis

Científcos de la UNAM , UAQ, y de la UVM encontraron que la harina de nopal reduce el riesgo en mujeres a desarrollar osteoporosis. La investigación señala que entre más madura y grande sea la penca del nopal, más calcio contiene.



Colón sano

En libro del escritor Guillermo Murray, “El Poder Curativo del Nopal”, dice que las fibras insolubles de este ayudan a diluir la producción de cancerígenos en el colon y aparición de este padecimiento. 9/4/2017 10 beneficios de comer nopales



Por los múltiples beneficios que este contiene, la industria cosmética ha aprovechado también y a visto resultados en el la prevención del cabello y fortalecimiento de las uñas.



En esta época de lluvias y fríos, es muy común que los labios se nos resequen y es muy difícil conseguir un buen ungüento para que cubra esta zona delicada. Pues bien, el nopal también nos puede ayudan ello y es que la baba del nopal ayuda a humectar y elimina bacterias que puedan generan alguna infección.



Gastritis controlada

Sus fibras vegetales contrarrestan el ácido gástrico que el cuerpo produce y protegen la mucosa del estomago.