CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los ingredientes, como el ron caribeño, el vodka ruso y el tequila mexicano, además de herramientas especializadas, procedimientos e incluso, la creación de los hielos, hicieron que la coctelería evolucionara a lo largo de 200 años de historia.



Las mujeres comenzaron a probarlos hace aproximadamente cinco décadas y desde entonces hay creaciones especiales para ellas.



De acuerdo con los expertos, las bebidas dulces y con menos cantidad de alcohol son los que ellas prefieren. No obstante, siempre hay excepciones, especialmente en los gustos de las mujeres. Hay diferentes historias para explicar el origen de cada coctel.



Y de acuerdo con los mixólogos hay algunos de los clásicos que piden las féminas y son los siguientes: Manhattan Creado en una ?esta auspiciada por Jennie Jerome, la madre de Sir Winston Churchill en 1874



Los tragos preferidos de las chicas



Piña colada

En 1954, en San Juan, Puerto Rico, se preparó una mezcla donde se utilizó la crema de coco.



Margarita

Inspirado en la actriz Rita Hayworth, un mixólogo se enamoró y la creó en su honor.



Cosmopolitan

Nace en los 70, pero su fama surge en la serie ‘Sex and the city’, con su protagonista.