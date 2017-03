Ocho productos de cosmética coreana que debes probar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las personas de Corea del Sur y de países asiáticos se han caracterizado por tener una piel radiante y sin imperfecciones, y es que su especialidad en el mundo de la belleza, es su fuerte.A pesar de los tratamientos naturales a los que suelen estar acostumbrados a someterse, también tienen productos de maquillaje y limpieza profunda que les ayudan a complementar sus rutinas de belleza y que sin duda, a más de uno les queda claro que funcionan.Es por eso que te mostramos 8 productos de belleza coreanos que debes probar y de los que seguramente no te vas a arrepentir.Tomatox Magic White Massage Pack – Tony Moly. Con las propiedades naturales de esta mascarilla multifuncional se obtiene una limpieza profundidad, blanquea y regula el tono de la piel.Panda's Dream Eye Patch - Tony Moly. Esta mascarilla está hecha especialmente para la zona de los ojos. Ayuda a borrar signos de cansancio, reduce la decoloración oscura y previene la aparición de ojeras.Pig nose clear black head deep cleasing oil balm – Holika Holika. Este aceite ayuda a eliminar puntos negros y otras células muertas que se acumulan en la piel. Además nutre y minimiza los poros.Lovely Me: Rose Cushion Blusher – The Face Shop. Tus mejillas se verán increíbles con este blush en polvo. Además de que es de larga duración, su color natural le dará el plus que necesita tu rostro.Kiss Kiss Lovely Lip Patch – Tony Moly. Si los labios hidratados no son tu fuerte, este producto los hidratrá y suavizará con una aplicación.Petite Bunny Gloss Bar – Tony Moly. Además de su divertido empaque, esta barra de gloss cremosa humedece tus labios y les dará un ligero color para que los luzcas lindos.Procure Damage Break Hair Mask - Missha. El cabello saludable también es una parte importante de la belleza. Esta mascarilla te dará nutrición y revitalizará desde la raíz tu cuero cabelludo si está dañado por el uso de tintes.Peach Sake Silky Finish Powder – Skin Food. Estos polvos para el rostro contienen extractos de durazno, los cuales ayudan a eliminar el exceso de grasa formado en tu rostro, además deja un acabado suave.