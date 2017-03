Aumenta tu creatividad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Da igual si es para trabajo o simplemente para cambiar tu forma de vida, lo cierto es que la creatividad es muy importante en nuestras vidas. El problema es que no todos tenemos la misma forma de desarrollarla, y hay quienes necesitan de un pequeño empujoncito para aumentar esa capacidad.



De todas maneras, tanto si te consideras enormemente creativo como si no, seguro te interese saber qué es lo que puedes hacer para desarrollar aún más esa parte de ti, ¡y nosotros te damos algunos tips para ayudarte a aumentar tu lado creativo!



1. Medita



Lo que hace la meditación es silenciar todos esos pensamientos que están dando vueltas constantemente en tu mente durante todo el día. Si practicas diferentes técnicas de meditación, lograrás una calma interior que te permitirá abrir tu mente a pensamientos más creativos y a mejores ideas.



2. Relájate



Una buena idea es aprender realmente a relajarse, y que no solo sean puras palabras. Una mente tranquila rejuvenece, y con ello, la creatividad fluye de forma natural. Actividades simples y cotidianas como caminar, hacer deportes o ir a la playa, son realmente buenas a la hora de incrementar nuestro lado creativo.



3. Escribe todo



Apenas una idea toque la puerta en tu cabeza, ¡anótala! No dejes, por ningún motivo, que se te escape. No solamente dejarás de preocuparte por olvidar las cosas, sino que al visualizar tus ideas, puedes mejorarlas e incluso inspirarte para las próximas.



Otra actividad importante tiene que ver con crear listas de tus intereses, que también ayudarán en el proceso creativo.



4. Leer



Parece obvio, pero no podemos dejar de decir que leer es una de las mejores formas de estimular nuestra mente e incrementar nuestra creatividad. Ahora, si leer no es lo tuyo, no debes forzarte. Puedes empezar poco a poco, leyendo sobre temas que realmente te gusten, por 30 minutos al día. ¡Ya eso es muchísimo!



Cuando te detengas a pensar, te darás cuenta de lo rápido que puedes leer un libro, y de todas las ideas que trae a tu mente.



5. Elimina las presiones



¡Que nada te detenga! Las expectativas sobre lo que haces, muchas veces, no ayudan. Tanto si son buenas como malas, la presión que ejercen sobre ti hace que tu creatividad se vea bloqueada, y que no puedas hacer tu trabajo con libertad. Intenta no pensar demasiado en el resultado, y dale rienda suelta a tu mente.



6. Escuchar música clásica



¿Sabías que el cerebro funciona mejor y es más creativo cuando escucha determinado tipo de música? ¡Así es! Muchos estudios científicos han determinado que la música clásica es capaz de aumentar el rendimiento de nuestro cerebro. Ya lo decía Einstein, que le acreditaba parte de su inteligencia a Mozart.



7. Hacer cosas nuevas



¡Arriésgate a probar cosas nuevas! Las ideas nuevas no vendrán si siempre haces las mismas cosas. Así que si siempre quisiste hacer algo y no has tomado la iniciativa, es hora de que lo hagas.



FUENTE: http://www.vix.com/es/creatividad/177604/estos-consejos-para-aumentar-tu-creatividad-cambiaran-tu-vida