Lo que debes tener en tu kit de primeros auxilios

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde una cortadita en la cocina, hasta una fractura… de TODO puede sucederte, pero en la mayoría de los casos no tendrás las herramientas necesarias en caso de emergencias. Es fácil pensar que eres invencible y que nada grave podía ocurrirte, pero… ¿y si sí?



Antihistamínicos: Son buenísimos para aliviar los síntomas de la gripe, pero también calman la comezón de piquetes y las reacciones alérgicas.



Curitas: De todo tipo, formas y tamaños. Puede que se te haya roto una uña o te hayas cortado con un cuchillo. El punto es estar preparada



Termómetro: La fiebre alta puede ser MORTAL. Y si tú eres mala en medir la temperatura, a fuerzas necesitas una herramienta que lo haga por ti.



Gasas: Para un sangrado moderado. El material también promueve la coagulación. Posiblemente no sean necesarias, pero más vale prevenir que lamentar.



Compresas frías instantáneas: ¿No tienes hielos? Esto podrá salvarte la vida luego de lastimarte haciendo ejercicio, o incluso para los moretones.



Pinzas: Seguro ya tienes unas en tu cosmetiquera, pero no estaría de más tener una en tu kit de Primeros Auxilios, son buenísimas para quitar astillas.



Crema para la comezón: La hidrocortisona calma las erupciones, por ejemplo, del herpes.



Aspirinas: Además de ser buenas para los dolores de cabeza, también evitan o alentan los infartos. Son una excelente opción para esperar la ambulancia.



Toallas antisépticas y sanitizador de manos: Siempre será mejor cargar con jabón y agua, pero en una emergencia posiblemente no las tengas a la mano y cuando hay sangre involucrada, tus manos deberán estar lo más limpias posibles.