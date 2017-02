CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

#10 Setas Mattake o Matsutake



Se trata de un tipo de hongo muy codiciado por los amantes de la buena cocina que se encuentra en América del Norte y Europa. Su cosecha es muy simple porque crecen al ras del suelo, pero no son fáciles de encontrar y eso los convierte en uno de los alimentos más caros del mundo ¿Su precio? 1000 dólares el kilogramo.



#9 Bagel del Hotel Westlin

No se trata de un bagel común y corriente que podemos comer durante el desayuno. Es una exclusiva creación del chef ejecutivo del hotel Westlin Frank Tujague. El tan preciado bagel incluye queso crema de trufa blanca y jalea de baya goji. El valor es de 1000 dólares cada uno, esto es debido a que la trufa blanca es un hongo muy difícil de encontrar.



#8 Frittata de langostas y caviar



En el hotel Le Parker Meridien en Nueva York el restaurante ofrece una fritatta de langosta con 10 onzas de caviar Sevruga. El resultado de esto es una tortilla de 1000 dólares. Existe una versión más económica a 100 dólares, pero solo incluye el 10 por ciento del caviar.



#7 Carne de waygu



La carne de waygu es un elemento muy codiciado en las cocinas de alto nivel, contiene un gran porcentaje de ácidos grasos omega-3 y omega-6. Esta carne además es suave y deliciosa. Las vacas son criadas y alimentadas con cerveza y reciben masajes a diario para asegurar que la carne esté blanda. Un ojo de bife de wagyu servido en el restaurante Craftsteak en Nueva York cuesta 2800 dólares.



#6 Samundari Khazana



Este curry, que se transformó en uno de los platillos más caros del mundo, fue realizado para celebrar el éxito de la película ganadora del Óscar Slumdog Millonaire. Se prepara con cangrejo y trufa blanca junto con pan de oro y caviar de beluga, además de langosta escocesa y pasta de tamarindo. El valor de este plato es de 3200 dólares.



#5 Pizza Royale de Domenico Crolla

Se trata de una deliciosa pizza (obviamente que, con el precio que tiene, es obligatorio que sea rica) que contiene langostas marinadas en coñac, caviar empapado en champán, salsa de tomate, salmón escocés ahumado, jamón, medallones de carne de venado, y vinagre balsámico de la vendimia. Todo esto acompañado de copos de oro comestible de 24 quilates. Su valor es de 4200 dólares.



#4 Sandía negra Desnuke



Se trata de una fruta que se cultiva solo en la isla de Hokkaido en Japón. Su rareza consiste en que por año solo se obtienen unas pocas docenas que son deliciosas por su dulzura. El precio de cada una de estas sandías es de 6100 dólares.



#3 Melones Yubari



No se trata de un melón cualquiera, son frutas muy codiciadas debido a la perfección de su dulzor. Su valor es tan alto que se han vendido en subastas cuyo precio final fue de 22.872 dólares.



#2 Caviar Almas



Este caviar de origen iraní es extremadamente raro a tal punto que encontrar una tienda que lo venda es más difícil que ganar la lotería. Su valor es de 25000 dólares y se debe en parte a que se conserva en una lata de oro de 24 quilates.



#1 Trufa blanca italiana



¡Llegamos al puesto número 1! La trufa blanca de Italia es uno de los artículos más difíciles de cultivar y por ende alcanzó un precio exorbitante. Antes de leer lo que vale siéntate, pues 1 kilogramo y medio cuesta más de 160.000 dólares.



Creo que la cantidad de dinero que vale cada uno de estos alimentos tiene que transformarlos en algo delicioso siempre. Confieso que me encantaría probar un poco de trufa blanca y una rebanada del melón Yubari, ¿y a ti?



FUENTE:http://www.vix.com/es/gastronomia/171531/top-10-los-alimentos-mas-caros-del-mundo