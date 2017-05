Todo lo que debes saber de la depilación brasileña

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen distintos métodos de depilación para la zona del bikini, sin embargo, algunos son más riesgosos que otros como hacerlo con rastrillos, pues en algunos casos, los cortes de las navajas en tu piel pueden ocasionar infecciones.



Una de las formas de depilación que muchas mujeres están usando actualmente y que cada vez se suman más, es la brasileña, un tipo de depilación que elimina mediante cera caliente la zona del bikini y en su mayoría todo el vello púbico.



Sin embargo, existen diferentes maneras de usar la depilación brasileña, pues tú eliges cuánto vello eliminar y qué forma dejar en la zona, de esto dependen de las preferencias de cada mujer.



Tú misma puedes hacerlo, pero se recomienda acudir con un profesional capacitado, ya que la zona del bikini es de las partes más sensibles de las mujeres y podrías hacerte daño tú misma.



Por ello, te damos algunos tips para que tu depilación brasileña sea la deseada:



1. Evita depilarte en tus días premenstruales o durante el periodo, pues en ese tiempo tu piel es más sensible al dolor. Se recomienda hacerlo una semana después de terminar el ciclo menstrual.



2. Antes de hacer la depilación brasileña no utilices cremas hidratantes para la zona, ya que los químicos que estos contienen pueden irritar tu piel.



3. Después de haber depilado la zona del bikini, tu piel estará más sensible, por ello, evita exponerte al sol inmediatamente o ducharte con agua muy caliente.