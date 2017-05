Razones por las que fracasa un matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Según recientes estadísticas, tienes 50% de probabilidades de separarte de tu marido. Sorprendente ¿no? Ahora en día se dan más casos de divorcios que de matrimonios, y uno ya no sabe qué esperar.



La mayoría asume que una relación termina por un engaño, problemas de dinero, adicciones o falta de comunicación, pero la verdad es que cada detalle cuenta, y hasta el matrimonio más fuerte puede fracasar por lo más inesperado.



Falta de contacto visual



Tener conversaciones sin dejar de ver el teléfono o la televisión puede dañar la conexión íntima entre pareja. También evita la liberación de un químico que provoca las sensaciones de amor romántico. ¿Te has dado cuenta que tu celular podría arruinar tu matrimonio? ¡Cuidado!



Adicción a las redes sociales



Las redes sociales son un factor de divorcio en crecimiento. En algunos casos, las redes sociales requieren tanto tiempo, que se vuelven una prioridad. Y no sólo eso, sino que también ofrecen una perspectiva distorsionada del matrimonio.



Con eso de que la gente sólo postea imágenes y mensajes que los hacen ver como la pareja perfecta, las expectativas irreales suben… y quizá eso sea lo más dañino para todos en general.



Pérdida de individualidad



Renunciar mucho de ti misma por tu marido es el primer paso hacia el fracaso. Las parejas que pasan mucho tiempo juntos podrían tener hasta más problemas en pareja que aquellas que casi no se ven. Cuando los límites emocionales no son claros y se llevan al extremo, ambos se vuelven dependientes y resentidos.



Niños sin control



Seguro conoces o has escuchado de 2 personas que permanecen juntos “por los hijos.” Pero tener niños puede provocar grandes cambios en la relación. Hay parejas que dejan el sexo por temor a que los hijos se enteren. Hay otros que prefieren darle la atención al niño, que a su pareja. Aquí hablamos de desequilibrios MUY extremos que pueden ser dañinos, tanto para el matrimonio, como para los hijos.



Caso explorador



Distanciarse después del retiro se ha vuelto cada vez más común. De hecho, los índices de divorcios en parejas de más de 50 años se han duplicado en las últimas décadas. Cuando la gente se retira, quiere hacer cosas diferentes y perseguir sus sueños, mientras que sus parejas prefieren quedarse en casa y descansar.