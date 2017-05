Tips para un súper maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas las mujeres somos hermosas, pero el maquillaje nos ayuda a resaltar nuestra belleza, es por ello que dejamos algunos consejos. Así que manos a la obra.



1.- Para unos labios gruesos. Para crear un efecto de volumen, se recomienda utilizar un delineador para perfilar el contorno y rellenar con el mismo o con lipstick. La mejor forma de lograrlo es comenzar con el labio superior, del centro a los extremos, y en el inferior, de los extremos al centro.



2.- Dale un toque chic a tus pestañas. En esta temporada es imprescindile que tu look cuente con unas pestañas largas y tupidas que resalten tu mirada, para lograr esto, solo debes aplicar varias capas de máscara. Recuerda ir desde la raíz hasta la punta en zigzag para que el producto se esparza adecuadamente sobre las pestañas y no se generen grumos.



3.- Dale luz a tu rostro y resalta los rasgos faciales. Una de las tendencias más fuertes es hacer que tu rostro luzca radiante y lleno de vida, para lograr este efecto, debes utilizar bálsamos con textura gloss o iluminadores que exalten la luz en esta zona. Puedes utilizarlos antes o después de maquillarte, dependiendo la rutina que lleves. Lo recomendable es aplicarlos en la zona T y también en la parte superior de los pómulos, en el arco de la ceja y el lagrimal. Recuerda difuminar bien el producto para que no salga contraproducente su uso.



4.- ¡Dile adiós imperfecciones! Si se trata de disimular cualquier imperfección, mancha u ojera, nuestros mejores aliados son los correctores. Es importante utilizar un tono más claro al color de nuestra piel para cubrir correctamente la zona deseada. Si la imperfección tiene algo de volumen, algo un poco más complicado, pero efectivo, es usar un corrector verde antes de la base, después agrega corrector camuflaje (un tono más claro al color de tu piel) y unifica.