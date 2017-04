Gatos más independientes con Catspad

(Tomada de la Red)

Tu gato ya no te necesita, Catspad se encarga de alimentarlo.



¿Qué hacemos con el gato? La mejor solución es que sea autónomo si nosotros faltamos. Este gadget nos permite programar sus comidas, vigilar su dieta y suministrarle agua fresca.



Quienes tienen animales, como quienes tienen niños, suelen tender a sobrealimentarlos. Sabemos que para la salud es mucho mejor pecar por defecto que por exceso, pero nos cuesta mantener a raya ese instinto protector y nutricio: come un poco más, no te quedes con hambre, prueba esto que te gusta taaaanto…



El Catspad es un alimentador inteligente para mascotas que no va a permitir que nuestros gatos pierdan la línea. Estarán alimentados en su justa medida, sin caprichitos, y lo mejor: no seremos nosotros quienes les digamos NO.



Así funciona el dispensador de alimentos para gatos

Basta con programar las necesidades recomendadas por nuestro veterinario (bueno, el suyo) y controlarlas mediante la aplicación correspondiente para iOS y Android en cantidades estrictas y horarios precisos. Se necesita conexión WiFi.



El Catspad proporciona también agua fresca a demanda, filtrada del grifo.



Mediante unos sensores de peso y presión, el dispensador suministra el alimento automáticamente, pero solo en las cantidades y con la frecuencia programadas. El sistema, a su vez, nos permite saber cómo, cuándo y cuánto zampa nuestro gato. Es decir, en el smartphone tendremos la confirmación de que todo va bien en casa aunque nosotros no estemos con nuestra mascota.



Catspad para más de uno

Es mundialmente sabido que los amantes de los gatos suelen tener un corazón muy grande, y donde cabe un gato caben dos, tres. Una ventaja de este artilugio es que sirve para más de uno. Incorpora un sensor que puede emparejarse con el microchip de cada gato o con un detector colgado de su cuello, de manera que el Catspad detecta qué gato es el que quiere comer y le sirve con su dieta personalizada, además de informar a su dueño sobre cada uno de los animalitos.



El Catspad se ha financiado en la plataforma de micromecenazgo Kickstarter y se espera que esté a la venta el mes próximo.



Sobre el tamaño: mide 35 cm × 50 cm × 33 cm y pesa unos 4 kg. Caben 1,7 kg de comida seca y 8 litros de agua. Según los fabricantes, esto debería bastar para mantener a nuestra mascota satisfecha durante 30 días. Es apto para todo tipo de piensos.



Con el Catspad nuestro gato se puede quedar solo un mes, pero no es verdad que ya no nos necesite; seguro que nos echará de menos tanto como nosotros a él.



Fuente:http://bolsamania.com/elhedonista/hallazgos/gadgets/gatos-mas-independientes-con-catspad-98404/