Por qué jamás te comerías a un perro o gato

(Tomada de la Red)

Cada solsticio de verano, en Yulin (China) se celebra un festival donde miles de perros son asesinados para ser consumidos. Esos dos días el mundo occidental mira con horror y estupefacción al país asiático, que para comer lo que ellos consideran un manjar, hacinan a los perros en jaulas minúsculas para ser luego enviados a mataderos.Según las palabras de Peter Li, un activista de la organización Humane Society Internacional (HSI) que el año pasado pudo grabar escalofriantes imágenes del maltrato al que eran sometidos esos inocentes animales, la escena que más le impactó fue la de perros y gatos traumatizados por el trato que reciben antes de morir.Si un perro tiene sentimientos, seguramente un cerdo, una vaca o un pollo también los tengan”“Es difícil imaginar su sufrimiento mental, viendo otros perros asesinados, destripados y descuartizados frente a ellos. Era como una escena de una pesadilla que me perseguirá para siempre”, confesó el animalista. Pero ese es el trato que reciben diariamente millones de animales de granja a diario para ser consumidos por los humanos.Sin embargo, para denunciar la barbaridad del festival de Yulin se alcanzó el año pasado la cifra récord de 11 millones de firmas, algo seguramente impensable para acabar con la misma situación en el caso de reses, pollos o cerdos, cuyos sacrificios ni nos escandalizan ni nos conmueven de igual manera, y eso que cada segundo se sacrifican 3.000 animales en el mundo para el consumo humano.¿Por qué amamos a los perros y a los gatos pero no tenemos reparo en comernos a vacas, conejos, cerdos, pollos, corderos e incluso caballos?“Puedo llegar a entender que si un perro tiene sentimientos, seguramente un cerdo, una vaca o un pollo también los tengan. Y por supuesto, jamás sería capaz de comerme a mi perro ni de encerrarlo de por vida en una jaula. Y sin embargo, es una reflexión que la mayoría de nosotros no hacemos en nuestro día a día. Vamos al supermercado y no asociamos que la hamburguesa es parte de lo que era una vaca-Sami, o el bacon los fragmentos de un cerdo-Sami, ni las croquetas provienen de un pollo-Sami, o como quiera que se llame vuestras mascotas”. Son las palabras del barcelonés Ed Antoja, el director del documental Empatía que se estrena esta semana en cines.“Empatía” es el viaje de Ed intentando descubrir qué se esconde detrás del hábito de personas que, como él, comen carne. Tras recibir un encargo de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción por los Animales) para realizar un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales, Ed, que desconoce por completo el tema, lo aborda desde una perspectiva escéptica y novedosa, esto último porque no incluye en su documental ni una sola imagen desagradable de tortura o maltrato animal para que la información y las claves que se descubren sean lo principal e inviten a la reflexión.Así, termina haciendo el primer documental de habla y producción española que abarca todas las problemáticas relacionadas con el respeto a los animales. Y, entre ellas, reflexiona a través de la mirada de expertos y teóricos sobre por qué jamás nos comeríamos a un perro o gato, pero sí a cualquier animal socialmente aceptado para el consumo humano. Ed lo resume así: “nos podríamos estar comiendo a los que podrían ser nuestros animales de compañía solo porque no hemos establecido vínculos afectivos con ellos. Solamente porque no son perros ni gatos, ni son nuestros”. Pero hay más razones.La psicóloga social Melanie Joy es la autora del libro Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, donde explica por qué en nuestra cultura hemos asumido que unos animales se comen y otros no, por qué diferenciamos a los animales entre “aptos para el consumo” y “mascotas”.Este sistema de creencias invisible y dominante se llama “Carnismo”, un término acuñado por Joy, y es adquirido culturalmente sin que la mayoría de personas se cuestionen por qué, es más, la educación recibida enseña a “desconectar” empáticamente para no sufrir psicológicamente al consumir animales. “El carnismo nos enseña a no pensar, a no sentir nada hacia estos animales. Comer carne se considera un hecho, no una elección”, dijo la autora en la presentación de su libro, hace años. Según su tesis, el sistema justifica el “carnismo” con las tres “n”: natural, necesario y normal.Diferenciamos a los animales entre ‘aptos para el consumo’ y ‘mascotas’”Jorge Riechmann, Profesor de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es uno de los teóricos con los que cuenta el documental Empatía. Desde su punto de vista la explicación reside en la cercanía que tenemos con las mascotas, a las que identificamos incluso las percibimos como un miembro de la familia, mientras que los demás animales están en grupos lejanos que poca importancia tiene para nosotros.Otros expertos consultados en el documental, como Pablo de Lora, Profesor de Filosofía del Derecho también de la UAM o el etólogo Marc Bekoff, destacan que el “narcisismo” de especie, la tradicional visión del hombre como “ser superior”, mucho tiene que ver en esta relación del ser humano con los animales.A las mascotas las identificamos como miembros de la familia“Si conoces a animales, si tienes perro o gato, sabes que los animales sufren. Pero si nunca has visto un animal, es difícil que te importen”, sentencia en el documental Úrsula Wolf, profesora de filosofía y escritora alemana. Y da en el clavo. Porque una de las razones por las que muchas personas se replantean su situación en el sistema “carnista” para pasar a ser vegetarianos o veganos es, precisamente, cuando comienzan a identificarse con los animales a través de la relación con su mascota.Marta Martínez Canal, una de las influencers veganas más importantes en habla hispana (más de 75.000 seguidores en su Instagram y autora del libro “Disfruta con mi dieta vegana” reconoce que pasó al veganismo por el amor que tenía a su gato. “Si un animal de otra especie podía ser tan importante para mí, no podía seguir apoyando de ninguna forma, el maltrato de otros animales”, dice en declaraciones para este medio.Muchas personas se replantean su situación en el sistema “carnista” para pasar a ser vegetarianos o veganos”“Birkin, mi gato, es un gato con un carácter especial, desconfiado. Lo rescaté de la calle. Cuando no tenía pareja, me estiraba de la manga cuando llegaba la hora de dormir para irnos juntos a la habitación. Sabe cuándo estoy enferma. Después de una depresión en la que Birkin se comportó como uno más de los familiares y amigos que me ayudaron a pasar la enfermedad, el vínculo con él se estrechó”, cuenta.“Antes de ser vegana, a pesar de saber que había detrás de la industria láctea y de la avícola, seguía tomando queso, leche y huevos. Vivía con esa incoherencia porque me era cómodo. Ya no compraba ropa con lana, ni cuero, miraba los cosméticos y los productos de higiene para asegurarme que no fuesen testados. Porque miraba a Birkin, el gato que vive conmigo desde hace 10 años, y no quería sentirme responsable por lo que hacen con los conejos en los laboratorios. Ahí están mis gatos para recordarme cada día que cada animal tiene su carácter, sus intereses y sus propios deseos. Y por encima de todo, el deseo de seguir vivos”, sentencia Marta.Fuente:http://www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20170407/421523111089/por-que-comemos-vacas-y-cerdos-y-no-perros-y-gatos.html