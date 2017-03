Beneficios de consumir chía

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Quizá sea común no conocer las propiedades, los beneficios y contras de ciertos alimentos. En este sentido, la chía, semilla de color negro, contiene un alto contenido en fibra y proteínas, además un alto grado de omega 3, lo cual permite combatir el colesterol y es un excelente antioxidante natural.



No obstante, esta semilla, aunque cada vez es más frecuente en la dieta de los mexicanos, aún es reducido el consumo que se tiene de ella.



A continuación se muestran datos que quizá no sabías de este grano.



Superalimento

"Además de ser un excelente antioxidante, la chía es rica en vitaminas y minerales como el magnesio, hierro, selenio, calcio y fibra", asegura la nutricionista del portal Salud en Casa, Gianina Cabrera Sipiran.



El consumo

Gianina Cabrera aclara que es recomendable consumir de 10 a 25 gramos al día, lo que equivale a una cucharada sopera. Al no tener olor ni sabor puede ser añadida al agua, yogur, leche, jugos, frutas, ensaladas y sopas, entre otros.



Por otra parte, "Las personas que toman medicamentos anticoagulantes para disminuir y controlar la hipertensión arterial y diabetes sólo deben consumir 5 gramos al día de la semilla bajo supervisión, pues la chía se caracteriza por disminuir los niveles de la presión alta, glucosa y colesterol", indica la experta.



Valor nutricional

De acuerdo con Carolina Chica, nutricionista del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares de UC, los diferentes tipos de semilla de chía no tienen los mismo valores nutricionales, por lo cual es importante conocer sus propiedades antes de su consumo.



Con agua

"Se ha mencionado en innumerables ocasiones que esta semilla necesariamente debe mezclarse con agua para liberar sus nutrientes, lo cual es falso", afirma.



Contra el cáncer

Diversos estudios han confirmado que la chía tiene efectos anticancerígenos.



Para la piel y el cabello

Según la nutricionista británica Madeleine Shaw, la chía al ser rica en omega 3 ayuda con el cuidado de la piel y el cabello, además con el buen funcionamiento del sistema nervioso central.



Ayuda a controlar los antojos

"Las pequeñas semillas de chía son ricas en fibra y esto ayuda a reducir el apetito y sobretodo esos antojos que nos dan en cualquier momento", afirma Shaw.



Te mantiene hidratado

Si lo que buscas es mantenerte hidratado, la chía es la mejor aliada, pues absorbe entre 10 y 12 veces su peso en agua.



Aporta energías

Si tienes una rutina exigente, entonces la chía debe ser un alimento indispensable en tu alimentación. Poseen el doble de potasio que el plátano y más proteínas que cualquier verdura.



Adelgaza

Una de sus propiedades más conocidas es que ayuda a bajar de peso. Dejar reposar la chía en el agua hace que al momento de tomarla aumente su peso diez veces más en el estómago quitando el hambre.