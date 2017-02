Exhiben a cuidador que golpea a perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Le pagan por cuidar a perros, pero es lo que menos hace. Un usuario denunció en Facebook a un sujeto que dejó amarrados varios canes a un árbol y al ser evidenciado dio un puñetazo a uno de ellos.



Observa la golpiza que se acaban de dar, si no los separan con gas pimienta se siguen dando”, se escucha que reclaman al encargado de los perros.



Pero el responsable de los animales se limita a tratar de desenredar las correas, al no poder hacerlo, le da un puñetazo a uno.



No le pegues… ¿qué te pasa?”, la voz de una mujer reclama al hombre con rastas.



El maltrato fue captado en dos videos y subido a redes sociales por el usuario Gustavo Lardizabal el pasado 3 de febrero.



En el primer material se hace la denuncia; en un segundo, se menciona el domicilio 160 de Nuevo León, en la colonia Condesa.



Amigos y vecinos de la Condesa y Roma, por favor, échenle un vistazo a este vídeo, si reconocen al cuidador de estos perros o a alguno de los perros, por favor platíquenles; qué el tal cuidador, los deja amarrados a un árbol y se estaban peleando al grado de que los tuvimos que separar con gas pimienta, los 2 más grandes se lastimaron mucho las orejas y estaban sangrado”, señaló Lardizabal.



El maltrató tuvo eco en Facebook, donde Laura Ávila, señaló que el cuidador "se mueve en el Parque México, en la Condesa, yo fui a pasear a mi perro y me dio su tarjeta”.



En tanto, Sese Samantha instó a los afectados a levantar una demanda por maltrato animal.







FUENTE: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/06/1144495