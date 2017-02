¿Dónde deben dormir los perros?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Tienes pensado comprar o adoptar un perro? Pues antes de dar este gran paso deberás tener muy claro que vas a poder cubrir todas sus necesidades básicas y, por supuesto, dedicarle toda la atención que el animal necesita. Entre las cosas que deberás hacer antes de la llegada del can a tu hogar, es prepararle un lugar para dormir.



En el exterior



Lo primero que queremos comentar es que si dispones de jardín o terraza, no es mala ideal que el animal duerma fuera. Eso sí, es recomendable que lo haga dentro de una caseta, que deberá ser resistente a temperaturas extremas, estar aislada, tener el tamaño adecuado y contar con un suelo de madera o goma para evitar la humedad. Por supuesto, si hace mucho frío puedes dejar que el animal duerma dentro del hogar, sobre todo si se trata de un cachorro, de un perro anciano o de un can enfermo.



En el interior



Si no tienes jardín o, simplemente, decides que al animal duerma dentro de casa, deberás tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, es necesario que cuente con una cama para que pueda descansar de forma cómoda. Eso sí, ésta no deberá estar cerca de una fuente de calor.



La estancia que escojas dependerá tanto de la edad del animal como de tus necesidades. Por ejemplo, si no quieres que el perro se acostumbre a dormir contigo será mejor que no coloques su cama en tu dormitorio. Además, si se trata de un cachorro, es mejor que se encuentre en un lugar de fácil limpieza (cocina, lavabo, lavadero…), ya que suelen hacer sus necesidades de manera descontrolada. Eso sí, cuando el animal sea más grande podrás escoger otra estancia en la que pueda sentirse cómodo y relejado a la hora de dormir.



FUENTE: http://animalmascota.com/donde-deben-dormir-los-perros/