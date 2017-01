Alimentos que causan inflamación

(Tomada de la Red)

Ahora en día, sufrir de inflamación en el vientre es una historia de terror para las chicas… pero en realidad no es tan malo. De hecho, la inflamación ocurre cuando el sistema inmunológico envía células blancas al lugar de una infección o herida, causando dolor e inflamación, pero esto tan sólo quiere decir que tu cuerpo se está curando.



Sin embargo, cuando ese problema se vuelve crónico, podría ser la respuesta a algo que te está haciendo daño casi todos los días, lo cual podría incrementar el riesgo de desarrollar problemas del corazón y diabetes.



Carne roja: Hay carne roja saludable, después de todo es fuente de proteína, vitamina B, hierro, zinc y otros nutrientes, pero también es una fuente importante de GRASA. Y el exceso de grasa saturada promueve la inflamación, en parte porque tiene un impacto negativo en la integración de los intestinos.

Vino Tinto: Ok, un poquito de vino tinto no hace daño, pero es importante que el alcohol se consuma moderadamente (quizá una copa sola al día). Sin embargo, el vino tinto podría inflamar el cuerpo pues al final del día es alcohol.

Aceites vegetales: Los aceites de cocina refinados (de semillas de girasol, por ejemplo) tienen muchos ácidos grasos e Omega 6, los cuales, consumidos en exceso, podrían inflamar el vientre. Verás, el cuerpo utiliza la grasa para crear hormonas, y aunque estas hormonas de Omega 3 sean antiinflamatorias, las de Omega 6 hacen lo contrario.

Mucho de cualquier cosa: No sólo importa la calidad de tu comida, sino también la cantidad. Interleukin-6, una proteína hecha por las células blancas que pueden provocar una respuesta inflamatoria, está en la grasa abdominal. Es decir, si consumes más calorías de las que necesitas, podrías terminar inflamada… y obviamente podrías subir de peso.



