6 Básicos a realizar si tu pareja tiene hijos

Mantener una relación con alguien con un hijo de por medio no es nada fácil. Para ello se necesita tener la suficiente madurez y equilibrio emocional para salir airosa de la situación.



No es cuestión de salir huyendo, sólo debes ser consciente de la responsabilidad que conlleva mantener una relación cuando tu pareja tiene hijos. Es por eso que te brindamos algunos consejos para que evites cometer los errores más recurrentes



MANTÉN LA CALMA



La mejor manera de presentarte con el niño es como una amiga de su papá. Luego, tu presencia se hará más frecuente para llegar a ser una amiga de la familia. Y mas adelante, al pasar el tiempo adecuado, pasas a ser la novia.



ESFUÉRZATE



Tu principal compromiso debe ser ganarte el cariño del niño con pequeños detalles y atenciones. Así crearás un ambiente de confianza y amistad entre tú y el pequeño.



NO PRETENDAS REEMPLAZAR A LA MAMÁ



Involúcrate con él o ella pensando en que eres solo una amiga y nada más. No intentes otorgarte compromisos que le conciernen a su madre.



¡CONTRÓLATE!



Por más malcriado, odioso o celoso que sea el niño, no te corresponde a ti corregirlo o reprenderlo. Recuerda, él no es tu hijo. Lo que puedes hacer, y solo en casos extremos, es conversarlo con tu pareja.



SE DEBEN EVITAR LAS MUESTRAS DE CARIÑO FRENTE AL PEQUEÑO



Es mejor que dejen los besos y abrazos para cuando estén a solas; porque podrían lograr un ambiente desconcertado y confuso para la criatura.



DEBES DEJAR QUE EL PAPÁ TENGA TIEMPO A SOLAS CON SU HIJO



Así fortalecerán el lazo padre e hijo que tienen. Es necesario para que lleven una relación sana y así el pequeño no pensará que tu “quieres quitárselo”, mas bien todo lo contrario, deseas unirlos como familia para que luego el hijo te abra un espacio en su vida y en su corazón.



Tip Eme: la comunicación con tu pareja es fundamental en esta situación, manéjala bien.





