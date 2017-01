3 mitos del embarazo de gemelos

(Tomada de la Red)

¿Estás embarazada de gemelos? Las bendiciones serán dobles, pero siempre existe el temor por algunos mitos que se tejen entorno al embarazo de gemelos. Por ellos debes seguir leyendo para que no te preocupes demás.



El estar embarazada de gemelos suele asociarse con partos prematuros o dolorosas cesarías, pero no siempre debe ser así.



Según estudios demográficos en América Latina, la frecuencia de embarazo gemelar se ha mantenido estable en las últimas décadas. Argentina, en 1997, reportó un 0,99%, Brasil en 1985 0,92 %; Bolivia en 1986, 0,8 % y Chile en 1986, 0,84% (31). En España se calcula que la incidencia del embarazo múltiple se sitúa alrededor del 1-2%.



Los expertos aseguran que existen 3 mitos que debemos vencen en cuanto al embarazo de gemelos. La Dra. Fournier, ginecóloga Dexeus de Barcelona, España, te ayudará a disipar tus dudas:



1.- CESARÍA



Este procedimiento dependerá de la posición de los fetos y de la salud de la madre. Fournier asegura que es evidente que el índice de cesarías es mayor en el embarazo de gemelos, puesto que algunos bebés no adoptan la posición cefálica (De cabeza) y es muy difícil voltearlos por el poco espacio que hay.



También es porque muchas veces se opta por inducir el parto y este procedimiento suele terminar en cesaría.



2.- PREMATUROS



Esto puede pasar o no, lo importante es que lleves un control adecuado en una buena unidad neonatal, pues existen procedimientos para alargar el tiempo de permanencia de los fetos en el útero.



La mitad de los embarazos gemelares finalizan antes de tiempo y un 15% lo hacen antes de la semana 32ª (prematuridad severa). Pero la Dra. Asegura que existen tratamientos con fármacos o con implantes que se colocan vaginalmente para evitar que el útero se abra prematuramente.



3.- USO DE INCUBADORA



Todos los bebés al nacer necesitan al menos un tiempo en incubadora. En el embarazo de gemelos este tiempo dependerá de en qué semana de gestación nazcan, de su desarrollo y estado general, su maduración pulmonar, su peso, etc.



