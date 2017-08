¿Viajas con tu mascota? Estos son los requisitos para llevarla

(Tomada de la Red)

Si vas a realizar un viaje próximamente y quieres llevar a tu mascota, debes conocer los requisitos y restricciones para viajar con animales a bordo de un avión.



Existen diferentes requisitos para viajar con mascotas, en la mayoría de los casos un tanto laboriosos. Además, no todos los hoteles y aerolíneas permiten el ingreso de animales, así como de llevarlos en cabina, y los que acceden cuentan con varias restricciones. Antes de salir de viaje con su mascota, es importante tomar en cuenta diversos aspectos para hacer de una travesía placentera.



El traslado en avión de los animales domésticos es un tema importante, por ello, surgen empresas como Pet Airways, una aerolínea estadounidense que se dedica exclusivamente a los vuelos de las mascotas. La línea aérea cuenta con seguridad, comodidad y servicio atento y especializado para los animales domésticos. Es posible volar junto con las mascotas si es que tienen un peso menor a 10 kilogramos, estas se colocan bajo el asiento, si es más grande viaja en la zona de cargo. Además, la aerolínea cuenta con servicio de envío de mascotas, estas son encargadas con una aeromoza que se responsabiliza

de su traslado.



Para salir desde nuestro país Interjet y Aeroméxico, son dos de las aerolíneas que ya permiten el traslado de animales domésticos en cabina en vuelos no mayores a seis horas dentro de México y desde o hacia Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica.



Aeroméxico brinda la posibilidad de viajar únicamente con perros en cabina si viaja por México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o Sudamérica en vuelos de no más de seis horas. Para que viajen cómodos no deben de pesar más de 5 kilos en aviones medianos, y no más de 7 en aviones grandes.



Por su parte, Interjet, en cabina solo permite llevar mascotas miniatura de perros y gatos. No superar los 5 kilogramos y 25 centímetros de alto entre el animal y su contenedor, y no tener más 25 centímetros de alzada. Si supera el peso o la medida debe viajar en compartimiento de equipaje.



SERVICIOS ESPECIALES



Aerolíneas como Delta, cuentan con el servicio Delta PetFirst que permite enviar a la mascota sin su dueño en un transporte seguro y confiable durante todo el año. Cuando viajan con su dueño es posible que vayan dos mascotas por jaula al tratarse de gato/perro hembra cuya cría no haya sido destetada y tenga mínimo 10 semanas y no hay límite para la cantidad de crías.



Por el clima, la aerolínea tiene restricciones de verano, que van del 15 de mayo al 15 de septiembre, y de invierno del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.



Además, en Avianca los viajeros que vayan en rutas transoceánicas, no podrán llevar consigo sus mascotas, pues el servicio en cabina no está disponible, tampoco para vuelos desde y hacia Londres por restricción del Animal Reception Centre.



En el caso de LAN, las hembras con crías que no han sido destetadas no serán aceptadas para el transporte. Copa Airlines solo transporta perros y gatos, no transporta mascotas como equipaje registrado en bodega. Para coordinar el transporte de su mascota en el compartimiento de carga puede contactarse con el servicio Copa Mascotas.



Finalmente, con Air France, todos los perros y gatos que viajen dentro de la Unión Europea deberán identificarse con un microprocesador electrónico. Además, deberán disponer de un pasaporte europeo.



Fuente:http://www.elfinanciero.com.mx/viajes/viajas-con-tu-mascota-estos-son-los-requisitos-para-llevarla-en-el-avion.html