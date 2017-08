Cosas que no sabías del acné

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos hemos sufrido de acné en algún momento de nuestra vida, ya que es una enfermedad muy frecuente. A continuación te mostramos varios datos curiosos que quizás no conocías del acné.



Son muy pocos los afortunados que no sufrieron de acné durante la adolescencia, y aquellos que batallaron con ella durante años es mejor que no canten victoria. Estudios revelan que el 3% de los hombres y el 12% de las mujeres que tienen más de 45 años pueden llegar a tener acné.



La predisposición de tener acné lo llevamos en nuestros genes, pero no significa que siempre broten únicamente en la cara. Además es muy común que durante la pubertad se empiecen a notar.



Si tuviste acné en la adolescencia es muy probable que se altere mucho más durante el embarazo, esto se debe a los cambios hormonales que experimentas. La menstruación o el consumo de anticonceptivos también pueden llegar a provocar su aparición.



Muchos evitan comer chocolate para prevenir la aparición de acné, pero afortunadamente este alimento no es el culpable es la aparición de espinillas.



Si crees que al lavarte la cara con mucha frecuencia evitará la aparición, estás muy equivocada. Los acnés brotan por diversos factores, y al limpiar mucho el rostro solo te ocasiona sequedad e irritación.



Para deshacernos del acné muchas optamos por extraerlo pero esto solo ocasiona que permanezca por más tiempo. Cuando aprietas los granos introduces más las bacterias causando hinchazón e irritación, además dejará marcas rojas.



Una de las soluciones es utilizar cremas para desaparecer los acnés, pero lo mejor es dejar la piel respirar. Los especialistas recomiendan lavar el rostro dos veces al día y secar la cara sin frotar.



Los cigarrillos no solo afectan la salud, sino que también favorece la aparición del acné. Esto se debe a que la nicotina ocasiona inflamación en los tejidos y el humo bloquea los poros de la piel impidiendo que respire.



El acné y la depresión van de la mano, especialistas aseguran que el 40% de los adolescentes que sufren de esta enfermedad se sienten acomplejados, mientras que el 5% llegan a pensar en el suicidio.



El sexo ayuda a equilibrar los niveles hormonales, entre ellos la progesterona la que elimina el acné del cuerpo. Además favorece la lucha contra la inflamación y la infección causada por la bacteria del acné, y también se produce colágeno lo que permite una mejor cicatrización de la piel.