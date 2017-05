¿Enfermó su mascota? No la medique usted 1Sala de rehabilitación físic

TIJUANA, Baja California(GH)

A un año tres meses de su apertura, el Hospital Veterinario de la Ciudad --único en su tipo-- reporta la atención de más de 55 mil mascotas, un promedio de 200 al día, de las cuales entre 14 y 20 casos son de urgencia.

Equipado con equipo de última tecnología y con una plantilla de 70 médicos veterinarios, en este espacio no sólo se brindan servicios de vacunación o esterilización gratuitos, sino que se hacen cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.



Además cuenta con un espacio de hospitalización que puede albergar entre 80 y 120 mascotas, dependiendo de su tamaño.



"Principalmente se quedan internados por urgencias que son por trauma: atropellados, agredidos por otros perros, hemos tenido pacientes baleados, apuñalados, que han caído de azoteas e intoxicados", explicó Silvia Viruega Ávalos, directora del Hospital Veterinario.



Sin embargo, lamentó la especialista, gran parte de los casos son por negligencia de los dueños.



Dos de cada diez emergencias que atiende el Hospital Veterinario de Mascotas de la Ciudad son por animales de compañía cuyos dueños medicaron por iniciativa propia.



"La gente viene solicitando los servicios por negligencia, por falta de cuidado a las mascotas. Mis cifras hablan de que hay mucha gente que los automedica, que tienen al perro en la azotea, que los saca sin correa y que son atacados por otros perros o se los atropellan.



"La gente tiene una cultura deficiente sobre el cuidado de las mascotas, (...) estamos trabajando para sensibilizar y concientizar a parte de la población que ha venido con nosotros", señaló Viruega Ávalos.



Los animalitos que deben quedarse hospitalizados, informó la especialista, incluso cuentan con un horario de visita.



"Una vez que ingresa a cirugía, se queda con nosotros, y dependiendo de la evolución y daño que haya tenido la mascota ya decidimos cuántos días se queda (...), cuando se recupera le damos el alta con su receta para que en casa siga con todos sus cuidados", detalló.



Compartió que en los 15 meses de operación, a este Hospital han llegado personas que encuentran perros y gatos heridos en la calle y los llevan para que los atiendan.



En muchas de las ocasiones, reconoció, son adoptados por sus "salvadores".



Son los perros quienes acaparan los servicios, pues del total de atenciones el 80 por ciento son a canes y el 20 por ciento restante son gatos.



Sin embargo, a este hospital ubicado en Iztapalapa, han llegado conejos, hurones, tortugas y hasta gallos.



"Les hacemos una valoración y si podemos ayudarlos, los ayudamos; si no, los canalizamos a instituciones especializadas para su atención", aclaró la médico veterinaria.



No sólo capitalinos acuden a este Hospital, pues de Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, Guerreo y Jalisco, además del Estado de México, han acudido a la Ciudad para solicitar el servicio.



Fuente:http://www.reforma.com