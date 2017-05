Termina con la piel seca

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En climas fríos, nuestro cuerpo pone en funcionamiento distintos mecanismos que generan una barrera y mantienen la hidratación de la piel de forma natural. Sin embargo, muchas veces los fríos extremos ponen a prueba estas defensas naturales del organismo. El resultado es una piel reseca y áspera que incluso muchas veces puede llegar a picar. No es muy agradable, ¿verdad?



Así que si eres una de las tantas mujeres que sufren de piel seca, no te preocupes. Hoy te contamos 6 tips para acabar con la resequedad de tu piel definitivamente. Te invitamos a conocerlos:



1. Exfolia



Las cremas humectantes prometen una humectación rápida y efectiva en la zona del rostro de forma inmediata. Y, si bien es cierto que muchas de ellas funcionan, el primer paso que debes dar es el de preparar tu piel. ¿Cómo lo logras? Muy simple: con una exfoliación profunda.



Con este método podrás eliminar las células muertas y el tejido dañado acumulado en la piel. Solo de esta forma podrás ver los resultados reales de cualquier producto hidratante.



Prueba hacer uno de café en tu propia casa o uno de azúcar para no tener que comprar nada fuera.



2. Presta atención a la hidratación



Si vives en un sitio con clima seco o muy frío o incluso si viajas mucho en avión sabrás que tu piel precisa hidratación. Pero antes de comprar muchas lociones hidratantes distintas es importante que sepas distinguir los distintos tipos de lociones disponibles.



El primero se lo conoce como «humectante» porque le brinda una dosis de agua a tu piel tan necesaria en esas condiciones. El segundo tipo se lo conoce como «emoliente» ya que se encarga de sellar la piel cuarteada. El tercero y último es el «oclusivo» que genera una barrera de hidratación casi infranqueable.



Las cremas y lociones humectantes, entonces, son las más recomendables para las pieles secas ya que contienen ácido hialurónico y glicerina que actúan en profundidad hidratando la zona. Luego sí puedes pasar a los siguientes productos para mantener el efecto de humectación.



3. Humecta al menos dos veces al día



Lo ideal sería que humectes tu piel dos veces al día: una por la mañana y otra por la noche. Pero si ves que no tienes tiempo para ambas, saltea la de la mañana y recuerda hacerlo por la noche que es el momento en que se reducen los niveles de hidratación de la piel. Ya tienes un nuevo ritual rejuvenecedor y relajante para antes de ir a dormir.



4. No olvides humectar tu piel después del baño



Puedes obviar la humectación de las primeras horas de la mañana… pero no puedes dejar de hacerlo al salir de la ducha. Este es el momento del día en que tu piel se encuentra más propensa a recibir los beneficios de la humectación.



Cuando apliques la crema evita refregar el producto sobre la piel. Lo mejor es hacerlo dando pequeños toquecitos con las yemas de los dedos.



5. Cuidado con el calor



Bañarse varias veces al día puede ser un causante de la piel reseca, sobre todo en invierno que es la época del año en que solemos quedarnos largos minutos bajo la ducha. El agua caliente muchas veces le quita a la piel ciertos componentes que precisa para mantenerse saludable.



Entonces, opta por las duchas en vez de los baños de inmersión y no te quedes bajo el agua más de 10 minutos. También intenta que el agua sea más bien tibia y no tan caliente.



6. No abuses del jabón



Los expertos en belleza afirman que no precisas pasar el jabón absolutamente por todo el cuerpo. Esto se debe a que los jabones remueven aceites vitales para mantener un piel sana y tersa. Si te das un baño luego de una rutina de ejercicios fuerte y quieres deshacerte del sudor, el agua ya será suficiente para barrerlo.



Y si ves que no puedes prescindir del jabón en todo tu cuerpo, opta por jabones artesanales libre de químicos que humectarán tu piel sin incorporar compuestos peligrosos para tu salud.



Esta batalla no la ganará el frío. Si sigues estos consejos sencillos (pero muy efectivos) verás que puedes acabar de una vez por todas con la resequedad de la piel. Esperamos que los pongas en práctica y muy pronto luzcas una piel suave y hermosa.



FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/180671/como-puedes-acabar-con-la-resequedad-de-tu-piel