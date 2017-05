Conoce la psicogenealogía

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La psicogenealogía es una terapia que se emplea para curar miedos y fobias que, por distintas situaciones, muchos de nosotros padecemos y que tienen su origen en el seno familiar.



Gracias a esta terapia se pueden tratar con mucho éxito diferentes trastornos psicológicos como la autoestima baja y los problemas de personalidad, encontrando que la respuesta a todo está en el pasado y dándole una idea al terapeuta y al paciente de los patrones negativos que pudieron ser heredados a través de generaciones que influyen en el presente.



Veamos un poco más sobre qué es la psicogenealogía y de qué manera puede ayudarnos.



¿En qué se basa la psicogenealogia?

La psicogenealogía se basa en la observación de cómo se transmiten los diferentes tipos de información dentro de los grupos familiares. Según sus investigadores, la transmisión de información y comportamiento dentro de los grupos familiares puede darse de diferentes maneras. Algunas de ellas son obvias y formales, como es el caso de los testamentos. En otros casos no es tan visible. Por ejemplo se sabe de personas que le han puesto el nombre de sus amantes a sus hijos. Esto no se sabe sino por asociación porque por lo general la persona involucrada no lo dice en voz alta.



Según lo que podemos inferir, la psicogenealogía asegura que el grupo es lo más importante y que está por sobre el individuo. De ahí que quienes lo practican se dediquen a ver cuál es el origen de la conducta de un individuo en particular estudiando su grupo familiar en lugar de poner atención a una sola persona.



Su principal argumento es que un grupo moviliza a sus miembros en forma individual para satisfacer las necesidades en conjunto y las individuales al mismo tiempo, es decir que no ponen a una persona por sobre el resto.



Un ejemplo muy gráfico de lo que estamos hablando consiste en, por ejemplo, pensar que un grupo familiar tiene un negocio que pasa de generación en generación. Los miembros de esa familia verán muy naturalmente que la forma de manejarlo pase a las generaciones más jóvenes, pues ellos serán los encargados de proveer los medios económicos necesarios para la supervivencia del grupo. Podemos inferir de esto que el conocimiento se transmite aún sin estar consciente de ello, solo con el ejemplo.



En resumen, la psicogenealogía se encarga de estudiar los problemas y las actitudes de los grupos familiares cuando sufren un quiebre o tienen problemas, pero no lo hacen solo en el presente sino que intentan remontarse a varias generaciones en el pasado para saber cuál es la raíz de tal inconveniente.



Otra cosa en la que la psicogenealogía pone énfasis es en el enfoque que incluye a los niños desde que nacen. Aducen que el niño no nace con ningún tipo de memoria personal pero a medida que crece se desarrolla hasta que se convierte en adulto. Muchas de las experiencias con las que cuenta son parte de una cadena de ADN emocional y psicológico que proviene de sus padres, sus abuelos y del resto de sus antepasados.



Como verás, la psicogenealogía intenta encontrar respuestas al actuar de los individuos concentrándose en un pasado reciente o lejano, ¡es algo apasionante!



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/180653/conoce-la-psicogenealogia-y-la-manera-en-que-puede-ayudarnos