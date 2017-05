¿Por qué el color rosa para niñas y azul para niños?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si ves a un bebé vestido con ropa de color rosa la lógica te indica que se trata de una niña, o si su vestimenta es azul o celeste lo más probable es que sea varón, ya que eso indican las normas culturales.



¿Por qué el rosa es para niñas y el celeste para varones? Lo cierto es que la atribución de estos colores para identificar determinado sexo es relativamente nueva e incluso hace no tanto tiempo las cosas eran al revés.



¿Desde cuándo y por qué el color rosa es para las niñas y el celeste para los varones?



El color rosa se asocia con lo femenino y rara vez verás a un pequeño con ropa de ese color, ya que el tono del vestuario de los varones es azul o celeste. ¿Pero desde cuándo se le impuso género a los colores del vestuario?



La mayoría de los padres comienza a comprar o recibir de regalo ropa para sus bebés antes de que estos nazcan, ya que gracias a la claridad de las ecografías modernas es posible saber si será niño o niña con bastante antelación.



A comienzos del siglo XX los padres vestían a niñas y niños de blanco durante sus primeros años de vida, incluso se utilizaba la misma ropa sin importar el sexo por lo que no era extraño un bebé varón con un vestido blanco.



Con el tiempo los fabricantes de ropa descubrieron que iban a vender mucho más si es que generaban guías de colores y diseños diferentes para niñas y varones aplicándolas desde que eran bebés.



En 1927 la revista Time publicó un esquema de colores sugeridos a las tiendas para ropa de niños y niñas; el rosa era para los varones y celeste para las niñas, con eso se esperaba que los padres no re-utilizaran el vestuario de sus hijos varones en su hermana y viceversa.



Llegando a la década de los cuarenta los diseñadores y fabricantes de vestuario dieron vuelta el esquema de colores asociando el rosa a las niñas y el celeste a los niños, esto se vio respaldado en los años posteriores por íconos de la moda femenina que se mostraban vistiendo de rosa como es el caso de Jackie Kennedy Onassis y Marilyn Monroe.



El marketing y la posibilidad de averiguar el sexo de los niños con anterioridad, hizo que la industria del vestuario infantil aprovechara esta relación entre sexo y colores para vender más, ya que un varón vestido de rosa, no importa su corta edad, tenía una connotación cultural negativa la cual comenzó a hacerse más patente en la década de 1980.



Los padres así se veían obligados a comprar ropa nueva si tenían un niño después de una niña y lo mismo en el caso contrario, lo que por supuesto hizo que aumentaran las ventas de vestuario ante esta excelente herramienta de marketing.



