Evita que la plancha arruine tu cabello

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias a la plancha podemos perfilar unas bonitas ondas u olvidarnos para siempre de esos mechones rebeldes.



Las personas que tienen fino el cabello son más proclives a sufrir los efectos negativos del calor de las planchas. Sin embargo, estas personas suelen tener mayor facilidad para peinarlo y por ello abusan menos de la planchita.



En cambio, las personas con cabello grueso y, por lo general, más rebelde tienden a abusar de la plancha y por lo tanto en numerosas ocasiones dañan su pelo.



Sin dudas la planchita eso uno de los mejores inventos para las mujeres pero… ¿cómo podemos evitar el daño que a menudo nos causa en el cabello?



Invierte en una planchita de calidad

Si usas planchas para el cabello de mala calidad, o te planchas el cabello a una temperatura excesiva vas a quemarlo. Lleva tiempo sanar el cabello una vez hecho el daño, así que ten cuidado.



Es preferible que inviertas dinero en comprar una planchita de buena calidad y que te permita regular su temperatura, ¡tu cabello te lo agradecerá!



Cuida el cabello con productos de forma regular

Tendemos a pensar que cualquier daño que hagamos a nuestro pelo podemos solucionarlo con un buen corte con las tijeras. Sin embargo, el maltrato continuo a nuestro cabello puede desencadenar una pérdida del mismo.



Nuestra recomendación es que, si usas plancha, hidrates tu cabello con productos específicos que lo protejan. El mercado cuenta con un amplio abanico que van desde mascarillas, cremas o incluso protectores específicos de calor para alisado con plancha. No te dejes llevar por la creencia de que engrasan tu pelo, bien aplicados son el remedio que necesitas.



No uses tu plancha con el pelo mojado

Debes saber que la plancha no es un elemento para secar tu cabello, para eso existe el secador. Sabemos que puede ser realmente cómodo secar y alisar, pero debes tener en cuenta que esto es fatídico para tu pelo. Cuando usas la plancha con el pelo mojado es como si estuvieras cociéndolo. Olvídate de esta práctica y no emplees tu plancha hasta que tu cabello esté bien seco.



FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/169996/asi-es-como-puedes-evitar-que-la-planchita-arruine-tu-cabello