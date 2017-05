Señales de una relación abusiva

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El abuso emocional se ha vuelto muy popular en redes sociales, especialmente luego del estreno de “13 reasons why” de Netflix. Y es que no sólo es un tema del que se habla muy poco, sino que también es muy difícil de identificar. El término se ha utilizado mucho recientemente y sigue sin ser muy claro.



Apoyo contra desánimo: ¿Compartes tus sueños y planes con tu pareja? Y si no… ¿por qué no? ¿Tu emoción hacia esos proyectos son recibidos con burla y malos comentarios? Las relaciones saludables se enfocan en el apoyo, no en el desánimo. Si bien es cierto que no siempre estarán de acuerdo, tu pareja JAMÁS debería desearte el mal en cosas que te hacen feliz.



Admiración contra crítica: Todos te están dando halagos, pero tu pareja siempre te critica. Una persona abusiva no te hará sentir bien contigo misma, sino que optará por hacer todo lo contrario. No le conviene que te sientas bien, si lo hicieras, te irías con alguien más.



Empatía contra Indiferencia: Cuando se pierde tu perrito, querrás buscar consuelo en personas que traten de demostrar empatía. Sin embargo, a tu pareja no le importa lo que haya pasado. Para mantener el control, esta persona abusiva no te tendrá paciencia y mucho menos querrá hacerte sentir mejor al respecto. No será alguien con quien puedas contar en los momentos más difíciles.



Equilibrio contra caos: Toda pareja tiene momentos difíciles y momentos tranquilos. Lo importante es tener un equilibrio, pero en tu caso predomina el caos. NO sólo hay momentos difíciles, sino también emocionalmente desgastantes. En lugar de sentirte en paz, siempre estás intranquila. Te sientes estresada, ansiosa y hasta podrías tener nociones de depresión.



Responsabilidad contra culpa: Si jamás le hubieras pedido ayuda con los hijos, tal vez hubiera conseguido su asenso. De hecho, todo lo que sale mal es TU culpa. Ya sea una multa por exceso de velocidad o falta de cervezas en el refri. Una persona abusiva no puede tomar responsabilidad de lo que hace mal en la vida. Todas sus decepciones deben externarse y tú eres su blanco principal.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/senales-una-relacion-abusiva/