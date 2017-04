El doctor que ayuda a caminar a los animales

(Tomada de la Red)

El “Dr. Doolittle” ha creado prótesis de patas para caballos, perros y cabras.



Angel Marie es un poni que sufrió lesiones severas en sus patas delanteras cuando nació porque su mamá lo pisó. El problema es que eso le impedía caminar.



A pesar de que no se tenía un buen panorama para Angel, todo cambió cuando Derrick Campana, llegó a su vida y le creó una prótesis gracias a una impresora 3D.



“Ver como caminaba, y tenerla aquí hoy caminando es un sueño hecho realidad. Un milagro”, indicó Campana.



Lo llaman “Dr. Doolittle”

Angel no es el primero que Derrick ayuda a caminar, pues ya lo ha hecho con otros caballos, cabras, perros, entre otros animales, por lo que se le dio el nombre de “Dr. Doolittle”.



“Si no fuera por eso (la prótesis), Angel no lo habría hecho”, indicó Lennie Green, el propietario del poni.



Campana no es médico veterinario, pues su carrera inició en la fabricación de prótesis para los seres humanos, pero su deseo de ayudar a los animales era tan grande que lo motivó a expandir su mercado.



Ha sido tanto el impacto del Dr. Doolittle que ha llevado su trabajo a diferentes lugares del mundo, como es el caso de Tailandia, en donde está creando prótesis de las patas de un elefante quien tenía lastimado su pie por las minas terrestres.



“Doolittle” considera que su método es más seguro porque no es tan invasivo como otros procedimientos, además de que es más económico.