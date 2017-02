Limpia agua contaminada con granos de café

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El aroma de café por la mañana es ideal para despertarte con una gran sonrisa, pero ¿alguna vez has pensado cuánto café molido generas al hacerte una taza de café al día? Ahora imagina los restaurantes y cafeterías, podríamos obtener toneladas de polvo de color marrón. Ahora científicos crearon una forma innovadora para eliminar otras sustancias químicas tóxicas del medio ambiente, con el café que ya no usamos.



Investigadores moldearon granos de café en forma de un filtro esponjoso que absorbe los metales pesados ​​del agua. El diseño y las pruebas iniciales se publicaron en la revista Sociedad Americana de Química e Ingeniería Sostenible



Es una solución muy conveniente. Y aunque la gente ha reciclado previamente los residuos de café para fertilizantes, alimentos para animales, e incluso biodiesel, no había una forma eficiente de utilizarlo para la remediación del agua hasta ahora.



Los productos químicos en el café, tales como ácidos grasos, celulosa, y polifenoles, se unen a metales pesados ​​de la misma manera que lo hace el carbón activo y Fragouli y su equipo se dedicaron a simplificar este proceso. Mediante la adición de azúcar y de silicona para el café, investigadores fueron capaces de hacer un ladrillo espumoso que se mantiene unido por sí mismo y es fácil de usar como filtro. Al mojar el ladrillo en agua el azúcar sale, dejando los granos de café abiertos los cuales funcionan como un imán que une los iones metálicos en el agua.





Un pequeña pieza de ladrillo espumoso (200 miligramos, tamaño de una almendra) eliminó correctamente el 99% de los iones de plomo y el mercurio dentro de 30 horas. En el agua que fluye, la espuma elimina del 50 a 60 % de los iones de plomo. Eso es aproximadamente la misma eficacia que los filtros comerciales.



"Es muy importante que encontremos nuevos recursos para hacer polímeros materiales que son reutilizables y que puedan sustituir a los materiales a base de petróleo que utilizamos actualmente." Afirmó Fragouli.



