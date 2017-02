Príncipe William pide fin a estigmas sobre salud mental

LONDRES, Inglaterra(AP)

El príncipe William busca poner fin a los estigmas en torno a los tratamientos para las enfermedades mentales.



William dijo el lunes ante un grupo de reporteros en Londres que tratar la salud mental con el mismo respeto que la salud física "debe ser la norma".



Calificó la tasa de suicidios en el Reino Unido de hombres menores de 40 años como "una mancha espantosa en nuestra sociedad".



William señaló que recurrir a alguien cuando uno siente que no puede lidiar "es un paso positivo y una señal de fuerza, no de debilidad".



La salud mental es el foco de Heads Together, una organización benéfica que William encabeza con su esposa Kate, la duquesa de Cambridge, y su hermano, el príncipe Harry.



El trío compitió en una carrera de 50 metros el domingo para promover la causa.