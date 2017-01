Cuidados para el cabello largo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cabello largo luce bien en muchos tipos de rostros y con el se pueden hacer diferentes peinados, pero, desafortunadamente, es un reto cuidarlo como se debe. Nosotros te explicamos como mantener tu melena extra larga saludable.



1. Usa un shampoo especial, busca uno que se adecue a tu tipo de cabello, largo; rizado o lacio; graso, seco o normal, y que tenga ingredientes naturales con propiedades benéficas.



2. El acondicionado también es importante, recuerda que debes aplicar el producto de medios a puntas.



3. Durante la ducha, enjuaga tu pelo con agua fría, porque así se mantendrá brillante y será más difícil que se caiga.



4. Después de la ducha, envuelve tu melena en una toalla y presiona, suavemente, con ésta para remover la humedad



5. Cepilla cuando tu cabello esté totalmente seco, ya que será más fácil desenredarlo y evitaras que se quiebre o caiga.



6. Evita los cepillos con cerdas de plástico, porque producen mucho frizz y es más difícil desenredar el cabello.



7. Usa una mascarilla para cabello una vez a la semana.



8. Las puntas abiertas no se pueden solucionar, así que si tienes éstas deberás cortarlas.



9. No uses demasiado la secadora o la plancha alisadora, ésas pueden dañar y debilitar tu pelo a largo plazo. 10. Usa gorras o sombreros para cubrir tu cabello del sol.