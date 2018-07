Agricultura aconseja cómo cuidar a las mascotas en vacaciones

(Tomada de la Red)

El Ministerio de Agricultura aconseja informarse de las ordenanzas municipales o que el animal lleve una placa con un número de teléfono en el caso de que se lleve de viaje. Si la mascota no viaja con el dueño lo mejor es asignar a alguien con experiencia o consultar residencias autorizadas.



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recogido algunas medidas sobre tenencia responsable de animales en vacaciones por si decides llevarte o no a tu mascota durante el período veraniego.



Así, si decides llevarte a la mascota a algún lugar de vacaciones y el animal no está acostumbrado al entorno puede asustarse y huir, incluso perderse. Por ello, una buena medida que aconseja el ministerio sería poner una chapa con un número de teléfono de contacto por si alguien la encuentra que pueda llamar. Para evitar sorpresas, también es recomendable informarse de las ordenanzas municipales de la zona.



Además, si el destino vacacional es de campo, hay que tener especial cuidado con las plantas que pueda haber, porque pueden ser venenosas. Las espigas pueden meterse en el oído y ocasionar problemas serios, sobre todo con los perros de orejas caídas. También es importante asegurarse que está protegido contra parásitos e insectos.



Si tu destino de vacaciones tiene playa, lo mejor es asegurarse de aquellas que aceptan animales y sus horarios. El Mapa recuerda que hay que ser respetuoso y cumplir con las normas. Los peligros en la playa pueden ser la arena, porque pude resultar abrasiva para las patas, la sal porque puede ser irritante o las medusas, erizos o cangrejos, que pueden picar a la mascota. En estos ambientes, es importante proporcionar a la mascota un lugar de sombra donde resguardarse.



En lo que respecta a la nutrición animal, las mascotas son muy sensibles a los cambios, por lo que es bueno proporcionarle la misma comida que usa habitualmente. Por lo que si no estás seguro de que haya en tu lugar de destino, lo mejor es llevarla de casa. Igual pasa con la medicación que precise tomar.



AL CUIDADO DE OTRA PERSONA



El Ministerio de Agricultura especifica que no todos los animales son susceptibles de quedarse solos en un domicilio, aunque sean pocos días y tengan acceso al exterior, por ello lo más indicado es consultar al veterinario.



Si tu mascota se queda al cuidado de una persona, lo mejor es que tenga experiencia con animales. "No basta con que sea un buen amigo, sino que debe valorar la situación y saber reaccionar cuando hay un problema", señala la guía del Mapa.



Si dejas al animal con un sistema de alimentación, climatización e iluminación automático debes estar seguro de que no se va a ir la luz. Para ello, lo más indicado son las cámaras IP que permite comprobar que todo está bien en casa o incluso comunicarte con tu mascota. En estos casos, es recomendable que elijas una persona de confianza para que pueda entrar en casa si pasa algo.



Si por el contrario te decantas por una residencia, lo mejor es recurrir a establecimientos autorizados. Esta información puede administrarla el veterinario o las autoridades locales.



Fuente:http://www.animalshealth.es/mascotas/agricultura-aconseja-como-cuidar-a-las-mascotas-en-vacaciones