Los mejores alimentos para tener un embarazo saludable

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La alimentación juega un papel fundamental en el embarazo, pues la madre ya no solo se alimenta a sí misma, también tiene que proveer de nutrientes al bebé, quien hasta que nazca no tendrá otra forma de obtener alimentos. Por eso es tan importante la ingesta de algunos productos que mantendrán al feto sano hasta el día de su llegada y también posteriormente.



Hay grupos de alimentación básicos para que las mujeres se nutran de ellos durante la gestación. Checa este listado en De10.mx, de EL UNIVERSAL, y entérate cuáles son los alimentos que debes consumir si estás embarazada, estos te darán lo que necesitas para que tu nene nazca sano y bien alimentado:



1) Brócoli. Contiene ácido fólico, el cual ayuda a mantener sano el desarrollo del tubo neural del bebé, para que no tenga problemas de capacidad motriz. También contiene calcio y fibra para un buen progreso en el crecimiento de los huesos del niño.



2) Cereales fortificados. Regula los niveles de colesterol debido a que contribuyen a fortalecer el corazón, el de la madre y el del feto, por ello se recomiendan consumir avena, el arroz, de preferencia elígelo integral, y el trigo.



3) Frijoles y lentejas. Al ser leguminosas cuentan con una gran cantidad de proteínas, haz la cuenta: si al día requieres de 60 gramos de proteínas, una taza de frijoles te proporciona 15. Las proteínas son importantes, pues ayudan a la producción de sangre en la placenta.



4) Vegetales de hoja verde. Las espinacas, acelgas, col, lechuga, todos contienen un alto grado de ácido fólico, de tus mejores aliados en el embarazo.



5) Quesos. Proteínas animales, si necesitas aumentar tus niveles de proteína puedes comer quesos con un poco más de grasa como mozarella o cheddar.



6) Huevos. Sus niveles de colesterol no son tan altos como se piensa, por eso es necesario comerlos, si quieres mantener tus niveles de colesterol, puedes intentar quitándole le yema al huevo y solo ingerir la clara.



7) Leche. Durante el embarazo es muy importante el consumo de calcio, trata de tomar leche entera y no light, para que cubras el requerimiento de calcio. Una taza mediana de leche te aporta 30% de lo que necesitas.



8) Plátano y jitomate. Son una excelente fuente de potasio, si estás orinando con mucha frecuencia o sufres de calambres, estos alimentos te serán muy útiles para que tus niveles de potasio no te jueguen una mala broma.



9) Carne. La carne es una buena opción para ingerir hierro, el cual es muy importante, pues ayuda a que no tengas la sensación de estar cansada todo el tiempo. Debes tener un aporte de hierro de 45 miligramos al día.



10) Nueces, almendras y cacahuate. Le darán a tu bebé la cantidad necesaria de grasa natural que requiere para el crecimiento de su cerebro. Es más recomendable ingerirla de este modo natural, que como grasa saturada, como en las frituras.