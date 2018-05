Museo en París acepta visita de nudistas

PARÍS, Francia(AP )

Los visitantes a de un importante museo de arte contemporáneo en París no dejaron sólo sus abrigos en el vestíbulo_ dejaron toda su ropa.



El Palais du Tokyo abrió sus puertas a nudistas para una visita especial el sábado. Es parte de un creciente esfuerzo de la diminuta comunidad nudista en Francia para alentar aceptación, luego de la apertura de un parque nudista y un restaurante nudista en el país.



La visita al museo fue organizada antes de las horas de visita regulares para que los nudistas no se mezclasen con otros visitantes. Los nudistas vieron una exposición de arte contemporáneo llamada “Discordia”.



Los organizadores dijeron que esperan atraer miembros jóvenes a la comunidad y eliminar “complejos” sobre las prácticas nudistas, que no quieren se vean limitadas “a playas, el verano o una categoría de la población”.