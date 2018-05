Una batalla épica

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Querétaro Centro de Congresos fue testigo de la pasarela y "batalla" entre personajes de DC Comics y Marvel Cómics denominada "Crisis en las Tierras", donde los asistentes a la Conque 2018 se disfrazaron de su súper héroe favorito.



Uno a uno los personajes de estas dos empresas fueron apareciendo en escena y al final todos se tomaron las fotos del recuerdo. Algunos de los héroes y villanos que se hicieron presentes fueron: la "Mujer Maravilla", "Guasón", "Robin", "Capitán América".



En el segundo día hubo un mayor número de asistentes, por lo que pudieron visitar los stands de cada uno de los artistas invitados en el salón San Garabato, uno de los más solicitados fue "Trino".



"Estoy muy contento porque cada vez está creciendo y hay más gente interesada en los comics. Hicimos ‘La Chora Interminable’ (programa de radio) en vivo el jueves y estuvo buenísimo", dijo José Trinidad Camacho mejor conocido como Trino.



Por su parte, el dibujante Gerardo Sandoval, recordó que estuvo en las primeras Conque como fan y ahora le toca participar del otro lado.



"Para Marvel tengo poco más de cuatro años trabajando con ellos. Profesionalmente tengo como 26 años, mi carrera comenzó con el cliché de la práctica y ya después no me di cuenta en qué momento se convirtió en una pasión para mí, al grado de que mayor de edad empecé a buscar oportunidades enviando muestras a las editoriales nacionales y ahí me hice, por medio de mostrar mi trabajo".



Actualmente en Marvel Comics trabaja dibujando al personaje de Venom, sin embargo, tiene experiencia en otros títulos como "Guardianes de la Galaxia", "X-Men", "Wolverine" entre otros.



"Hay mucha gente que no leía comics y ahora los empieza a leer por las películas y a mí me parece una genialidad porque hace mucha falta que los peques lean, y una gran manera de que se acostumbren es comenzando con los comics, estos eventos son importantes para la cultura también", concluyó.