Parker Posey habla en la CONQUE de 'Perdidos en el espacio'

QUERÉTARO, Querétaro(El Universal)

Cuando tenía cinco años, Parker Posey se levantaba temprano para prender la televisión y ver, en blanco y negro, una serie que era protagonizada por Guy Williams.



Años después, el argentino Ignacio Serricchio hacia lo mismo, pero porque había encontrado al mismo Williams en otra producción y, al buscar saber más de él, se había topado con el proyecto.



Los dos disfrutaban de "Perdidos en el espacio", serie original de los sesentas; así que podría decirse que infancia es destino.



Hace unos meses se integraron a la reversión de la historia espacial: ella en el papel del "Dr. Smith", que hace cinco décadas era interpretado por un hombre y él, en el de Don West, un hombre que ahora cuida de una gallina rescatada de una nave espacial destruida.



"De niña no sabía que había de ser actor para estar en un personaje", recuerda Posey, reconocida por su faceta de actriz independiente por "Coneheads" y "Sleep with me".



"Yo me identificaba con el niño de la familia perdida y claro, me gustaba mucho el robot", respalda Serricchio.



Ambos estuvieron la noche de ayer sábado en la CONQUE, convención de comics que se desarrolla en esta ciudad, y en la cual sostuvieron un encuentro con fans.



"Perdidos en el espacio" es producción original de Netflix.